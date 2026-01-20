Rompió el silencio la familia de Néstor, el detenido por el caso Tania: “Ella le pidió que la ate”

La investigación por la desaparición y posterior hallazgo de Tania en la localidad de La Cumbre dio un giro significativo tras las declaraciones del entorno de Néstor, el hombre de 57 años que permanece detenido en Bouwer. Mientras la Justicia mantiene la imputación por privación ilegítima de la libertad, la defensa del acusado sostiene que el hecho no fue un secuestro, sino una maniobra orquestada por la propia mujer.

Rompió el silencio la familia de Néstor

Evelyn, sobrina del detenido, rompió el silencio y ofreció detalles sobre la comunicación que mantuvo con su tío tras la detención. Según su testimonio, el hombre relató que el viaje a las Sierras fue consentido luego de que Tania le manifestara que se había peleado con su familia.

En este sentido, aseguró que el hallazgo de la mujer maniatada cerca de un cuartel de bomberos respondió a un pedido explícito de ella. “Tania le pide a él que la ate y que la deje ahí al costado para que su familia se preocupara en serio”, afirmó la sobrina, quien agregó que la mujer incluso comentaba las noticias de su propia búsqueda mientras permanecía con el acusado. Sobre las razones por las cuales Néstor accedió, dijo: “Él accedió, porque esto viene de años de manipulación. Esta mujer le sacó todo. Quedó sin un peso. Las cosas van a caer sobre su propio peso”.

“Tenían una relación con Tania desde 2020, él me pedía que le enviara dinero a Tania. Tenía entendido que era su novia por eso le mandaba dinero. En 2024, me pedía transferir de manera constante entre 10 y 15 mil pesos”, agregó.