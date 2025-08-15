Rodrigo De Loredo no aceptó ser parte de la lista de Javier Milei en Córdoba

Rodrigo de Loredo no será candidato en ninguna lista en las elecciones legislativas del 26 de octubre. Este viernes, el presidente de la bancada de la UCR en Diputados y líder del radicalismo en Córdoba les avisó a los libertarios que no integrará la boleta de La Libertad Avanza para los próximos comicios.

“Le comuniqué a Karina Milei y a ‘Lule’ Menem la decisión de no sumarme”, le confió De Loredo a La Voz, minutos después de haber publicado un video en sus redes sociales con el que explicó la decisión que tomó luego de meses de especulaciones políticas sobre qué haría en el próximo turno electoral. Al posteo lo tituló “Tomé una decisión”.

Tomé una decisión. pic.twitter.com/YKJyZENpQs — Rodrigo de Loredo (@rodrigodeloredo) August 15, 2025

POR QUÉ SE BAJÓ DE LOREDO DE LA CANDIDATURA

“No voy a ser parte de ninguna lista. El 10 de diciembre termina esta etapa en el Congreso”, remarcó Rodrigo De Loredo, al comunicar su decisión.

Venía negociando con los libertarios ser parte de la boleta del oficialismo nacional. Desde su entorno manifestaban tener “asegurado” el lugar número 3 de la boleta. Fue el ofrecimiento que le hizo Eduardo Menem en las últimas semanas. Faltaba la contestación del radical, que finalmente fue negativa.

Rodrigo de Loredo diputado nacional por la provincia de Córdoba, en el programa Voz y Voto. (César Heredia / La Voz)

Este viernes, el radical dijo que las condiciones requeridas por los libertarios para aceptar demandaban obediencia sin matices, algo que, consideró, no podía aceptar. “Estaba dispuesto a acompañarlos en la lista, pero no a cualquier precio. No acepto la invitación”, rechazó.