Las autoridades de la provincia rescataron a una mujer sometida a la servidumbre por 20 años en Córdoba. El horroroso descubrimiento ocurrió tras una denuncia anónima en el Polo de la Mujer de Despeñaderos, donde los vecinos pensaron que la señora había muerto.

Rescataron a una mujer sometida a la servidumbre por 20 años en Córdoba

Alejandro Peralta Otonello, fiscal de Alta Gracia, tiene en sus manos la investigación y comunicó que la víctima tenía el aspecto de “una persona de 80 años”. Ella vivía con su esposo, su hija menor de edad y sus otros tres hijos mayores.

Las pericias realizadas a la víctima confirmaron que ella recibía comida ocasionalmente y sufría golpes diariamente. Actualmente, se encuentra internada en el Hospital de Alta Gracia, donde brindaron otro estremecedor dato.

Según los médicos que atendieron a la mujer de 50 años, le habían cortado las uñas de los pies con una moladora. Por otro lado, los vecinos que vivían en la zona donde encontraron a la señora confesaron que no la veían desde hace años. “Estaba con que había fallecido. Nunca pensé que la iban a tener encerrada. La conocí de paso a la familia”, dijo una vecina, en diálogo con El Doce.