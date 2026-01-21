Reencuentro tras 70 años: las redes sociales unieron a dos hermanos en Córdoba

La historia de Timoteo Santillán y Fernando Nicasio marca un hito en el uso de las plataformas digitales como herramientas de reconstrucción biográfica. Tras 70 años sin tener noticias el uno del otro, estos dos hermanos lograron reunirse gracias a una investigación iniciada por sus familias.

La historia de los hermanos que se reencontraron tras 70 años

Los hermanos crecieron en contextos geográficos y familiares diferentes dentro de la provincia de Córdoba. Timoteo pasó su infancia en Cruz del Eje antes de radicarse en Merlo, provincia de Buenos Aires. Por su parte, Fernando fue dado en adopción a una familia de la localidad de Serrezuela y actualmente reside en Leones.

Durante siete décadas, ambos desarrollaron vidas paralelas sin contacto. Timoteo se desempeñó durante 35 años en una estación de servicio en Buenos Aires, mientras que Fernando dedicó su vida laboral al trabajo rural y, posteriormente, a la industria metalúrgica en el interior cordobés. A pesar de la distancia y el tiempo transcurrido, el interés de sus hijos por el árbol genealógico familiar fue el motor que reactivó la búsqueda.

Cómo fue el reencuentro entre los hermanos en Córdoba

El proceso de localización comenzó durante la pandemia, cuando Mariano, hijo de Fernando, utilizó un grupo de Facebook dedicado a la compra y venta en Cruz del Eje para solicitar información sobre el paradero de Timoteo Santillán. Un familiar que reconoció el apellido aportó un dato fundamental sobre un contacto en Buenos Aires, lo que permitió iniciar una cadena de mensajes.

En paralelo, Beatriz, hija de Timoteo, mantenía la sospecha de que su padre no era hijo único, a pesar de que él no tenía registros de hermanos. Esta intuición familiar facilitó la recepción del llamado inicial y la posterior organización del encuentro físico, una vez confirmado el vínculo biológico mediante el intercambio de información histórica y personal entre ambas ramas de la familia.

El encuentro definitivo en Leones

Dos años después del primer contacto virtual, la familia de Timoteo se trasladó a la ciudad de Leones para concretar el abrazo presencial. El reencuentro no solo involucró a los dos protagonistas, sino que permitió que hijos, nietos y primos establecieran contacto por primera vez, integrando a varias generaciones en una misma identidad familiar.

Este caso resalta cómo las redes sociales pueden resolver interrogantes de décadas. Para los Santillán y Nicasio, el hallazgo representa la recuperación de una parte fundamental de su historia personal que permanecía incompleta desde mediados del siglo pasado.