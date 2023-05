Recibió el alta médica el joven que fue baleado por motochorros a la salida de su casa en Córdoba

El episodio tuvo lugar el pasado lunes en barrio Yofre, cuando un hombre salía de su casa y un grupo de ladrones intentaron robarle la motocicleta pero él se resistió y recibió tres disparos en su cuerpo. Afortunadamente, este miércoles le dieron el alta médica.

El hombre salía de su casa para ir a trabajar, cuando de repente, fue sorprendido por una patota de motochorros que intentaron efectuar un “robo piraña”. Estos quisieron sacarle la moto, pero al resistirse, cayó al piso y comenzaron los disparos.

Como consecuencia, el joven fue trasladado al Hospital de Urgencias y luego lo derivaron a la Clínica Vélez Sarsfield donde fue intervenido quirúrgicamente.

QUÉ DIJO EL HOMBRE BALEADO POR MOTOCHORROS EN BARRIO YOFRE

En diálogo a El Doce, el vecino comentó cómo fue el instante en que fue herido por las balas: “Una me atravesó el dedo índice, la otra me pega y traspasa el brazo derecho, y la tercera me pegó en el ombligo y quedó alojada en la cadera”.

El hombre baleado por motochorros recibió el alta. Foto: El Doce

Finalmente, este miércoles regresó a su casa, donde seguirá en reposo y a la espera de ser operado del brazo. “No queda otra que arrancar de vuelta”, dijo en la puerta de la Clínica Vélez Sarsfield.