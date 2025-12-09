Vía Córdoba / Video

“Re viejo”: los inesperados resultados de Julián Álvarez y Nahuel Molina con sus Spotify Wrapped

Los jugadores de Atlético de Madrid fueron interceptados en el predio y sorprendieron con sus gustos musicales.

Redacción Vía Córdoba
Redacción Vía Córdoba

9 de diciembre de 2025,

Julián Álvarez y Nahuel Molina fueron interceptados por una persona en el predio del Atlético de Madrid y les pidieron sus Spotify Wrapped. Los resultados sorprendieron tanto a quien les consultó como a ellos mismos, que el delantero cargó al lateral y lo trató de “viejo”.

Álvarez confesó que la plataforma musical le dio una edad promedio de 39 a partir de sus gustos musicales este 2025. “Escucho música muy clásica”, dijo justificándose y deslizando que dos de sus artistas más escuchados son Melendi y Abel Pintos.

Minutos más tarde, llegó el turno del defensor, quien dio 41 años de edad. “Estoy enterito”, expresó entre risas, mientras que, Julián sentenció: “Estás re viejo amigo”. Por otro lado, y con la canción "Chacarera de exilio”, de Raly Barrionuevo, aseguró que usa otra aplicación para reproducir música.

