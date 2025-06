En medio de las insistentes versiones sobre su transpaso, Julián Vignolo fue titular en Racing y anotó de penal el gol del empate frente al Deportivo Maipú en Mendoza, por la Primera Nacional. ¿Uno de sus últimos partidos con la camiseta Albiceleste?

Desde el club de Nueva Italia mencionan un acuerdo de palabra con Barracas Central, mientras que del lado del futbolista la intención es que siga su carrera en Italia. "Yo no hablé con nadie de Barracas. Manuel (Peréz) no me preguntó si quería ir a ese club“, declaró el delantero ante los micrófonos de Fanáticos, por LV2.

#Racing | "Estoy muy feliz por hacer otro gol con esta camiseta que tanto me dio" Julián Vignolo en VIVO por #Fanaticos con @jmsponton desde Mendoza pic.twitter.com/2IXRdVc2po — Fanáticos (@Fanaticos_LVDOS) June 14, 2025

“Por lo pronto voy día a día pensando en el partido del viernes. Estoy muy feliz por hacer otro gol con esta camiseta que tanto me dio y me hizo crecer como jugador”, resaltó Vignolo, en alusión a que Racing recibirá este 20 de junio a Deportivo Madryn, por la segunda fecha de las revanchas.

La Academia mejoró en el segundo tiempo pero no pudo quedarse con el triunfo (Prensa Racing).

“Cuando Lei (Fernández) agarra la pelota se lo iba a dejar a él, pero se acerca Willy (Olivera) y me pregunta si me animaba a patear y le dije que sí sin dudarlo. Ahora tenemos que hacer valer este punto ganando como locales”, añadió el “Pollito”.

Ante la pregunta sobre sí en Mendoza jugó su último partido en Racing, o si la despedida será este viernes en el Miguel Sancho ante Deportivo Madryn; Julián Vignolo eligió la prudencia.

Julián Vignolo Racing de Córdoba

“El mercado de pases del fútbol argentino no coincide con el europeo. El lunes estoy citado a entrenar con Racing y el viernes voy a volver a ponerme esta camiseta, si me toca jugar”, afirmó.

LA OPINIÓN DEL DT DE RACING

Héctor Arzubialde, entrenador de Racing, había dicho antes del viaje a Mendoza que Julián Vignolo tenía “las horas contadas” en Nueva Italia, por lo que sería su inminente transferencia.

Asume el nuevo técnico de Racing de Nueva Italia Héctor Arzubialde en el predio del club.

Tras el empate con Deportivo Maipú 1 a 1, el DT Albiceleste expresó: “Yo quiero que Julián pueda jugar ante Deportivo Madryn este viernes y se pueda despedir con un gol y ante la gente de Racing”.