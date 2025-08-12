Vía Córdoba / Sorteo

Quiniela de Córdoba: cuáles son los resultados de martes 12 de agosto

Cuáles fueron los números ganadores, cuáles salieron hoy a la cabeza y todo lo que necesitás saber.

Redacción Vía Córdoba
Redacción Vía Córdoba

12 de agosto de 2025,

Quiniela de Córdoba: cuáles son los resultados de martes 12 de agosto
Los resultados de la quiniela de Córdoba.

Como todos los días de lunes a sábados, se sortea la Quiniela de Córdoba. Este martes 12 de agosto no será la excepción y se llevarán a cabo los cuatro sorteos de la jornada: Primera, Matutina, Vespertina y Nocturna.

Se trata de la Quiniela, organizada por la Lotería de Córdoba y uno de los juegos de azar más populares del país.

RESULTADOS DE LA PRIMERA DE ESTE MARTES 12 DE AGOSTO

Se sorteó la Primera de la Quiniela de Córdoba y los tres primeros números sorteados este martes fueron: en primer lugar el 3201, seguido del 9988 y el 1676, en segunda y tercera posición, respectivamente.

  1. 3201 - el Agua
  2. 9988 - el Papa
  3. 1676 - las Llamas
  4. 7447
  5. 5867
  6. 9436
  7. 1585
  8. 6037
  9. 5096
  10. 3261
  11. 4559
  12. 0762
  13. 4743
  14. 5969
  15. 5889
  16. 7324
  17. 5213
  18. 5405
  19. 8173
  20. 7444

RESULTADOS DE LA MATUTINA DE ESTE MARTES 12 DE AGOSTO

Se sorteó la Matutina de la Quiniela de Córdoba y los tres primeros números sorteados este martes fueron: en primer lugar el 4988, seguido del 2752 y el 3655, en segunda y tercera posición, respectivamente.

  1. 4988 - el Papa
  2. 2752 - la Madre e hijo
  3. 3655 - la Música
  4. 9921
  5. 7451
  6. 9260
  7. 3312
  8. 0690
  9. 2658
  10. 0902
  11. 1937
  12. 4014
  13. 6934
  14. 6232
  15. 8622
  16. 1211
  17. 1369
  18. 6236
  19. 2327
  20. 8771

SIGNIFICADO DE LOS SUEÑOS

En la Primera, el 3201 es el número que salió a la cabeza y según el significado de los sueños, el 01 representa el Agua.

En la Matutina, el 4988 es el número que salió a la cabeza y según el significado de los sueños, el 88 representa el Papa.

¿CÓMO SE JUEGA A LA QUINIELA?

El apostador puede elegir entre una a tres loterías. El juego consiste en apostar una cantidad de dinero a números de una cifra, dos cifras, tres cifras o cuatro cifras. Dependiendo de la cantidad de loterías a las que haya apostado se dividirá el premio o no. En caso de que haya apostado exclusivamente a una lotería, el apostador será premiado si sale en esa. Si eligió jugar tres loterías, se dividirá en tres.

¿A QUÉ HORA SE SORTEA LA QUINIELA DE CÓRDOBA?

En el caso de la Quiniela de Córdoba, la Lotería provincial realiza cuatro sorteos de lunes a sábados (La Primera de la Mañana, Matutina, Vespertina y Nocturna).

  • La Primera de la Mañana: 12
  • Matutina: 15
  • Vespertina: 18
  • Nocturna: 21

Aclaración: Vía Córdoba no se responsabiliza por los errores u omisiones que pudieran existir en esta información. La única lista oficial válida es la proporcionada por la Lotería de la Provincia de Córdoba.

Temas Relacionados

MÁS DE Sorteo
Rumbos
VER MÁS
Vía Libre
VER MÁS
Streaming
VER MÁS
Entretenimiento
VER MÁS
Estilo
VER MÁS
Urbano
VER MÁS
Gourmet
VER MÁS