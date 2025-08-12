Quiniela de Córdoba: cuáles son los resultados de martes 12 de agosto

Como todos los días de lunes a sábados, se sortea la Quiniela de Córdoba. Este martes 12 de agosto no será la excepción y se llevarán a cabo los cuatro sorteos de la jornada: Primera, Matutina, Vespertina y Nocturna.

Se trata de la Quiniela, organizada por la Lotería de Córdoba y uno de los juegos de azar más populares del país.

RESULTADOS DE LA PRIMERA DE ESTE MARTES 12 DE AGOSTO

Se sorteó la Primera de la Quiniela de Córdoba y los tres primeros números sorteados este martes fueron: en primer lugar el 3201, seguido del 9988 y el 1676, en segunda y tercera posición, respectivamente.

3201 - el Agua 9988 - el Papa 1676 - las Llamas 7447 5867 9436 1585 6037 5096 3261 4559 0762 4743 5969 5889 7324 5213 5405 8173 7444

RESULTADOS DE LA MATUTINA DE ESTE MARTES 12 DE AGOSTO

Se sorteó la Matutina de la Quiniela de Córdoba y los tres primeros números sorteados este martes fueron: en primer lugar el 4988, seguido del 2752 y el 3655, en segunda y tercera posición, respectivamente.

4988 - el Papa 2752 - la Madre e hijo 3655 - la Música 9921 7451 9260 3312 0690 2658 0902 1937 4014 6934 6232 8622 1211 1369 6236 2327 8771

SIGNIFICADO DE LOS SUEÑOS

En la Primera, el 3201 es el número que salió a la cabeza y según el significado de los sueños, el 01 representa el Agua.

En la Matutina, el 4988 es el número que salió a la cabeza y según el significado de los sueños, el 88 representa el Papa.

¿CÓMO SE JUEGA A LA QUINIELA?

El apostador puede elegir entre una a tres loterías. El juego consiste en apostar una cantidad de dinero a números de una cifra, dos cifras, tres cifras o cuatro cifras. Dependiendo de la cantidad de loterías a las que haya apostado se dividirá el premio o no. En caso de que haya apostado exclusivamente a una lotería, el apostador será premiado si sale en esa. Si eligió jugar tres loterías, se dividirá en tres.

¿A QUÉ HORA SE SORTEA LA QUINIELA DE CÓRDOBA?

En el caso de la Quiniela de Córdoba, la Lotería provincial realiza cuatro sorteos de lunes a sábados (La Primera de la Mañana, Matutina, Vespertina y Nocturna).

La Primera de la Mañana: 12

Matutina: 15

Vespertina: 18

Nocturna: 21

Aclaración: Vía Córdoba no se responsabiliza por los errores u omisiones que pudieran existir en esta información. La única lista oficial válida es la proporcionada por la Lotería de la Provincia de Córdoba.