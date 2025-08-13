Vía Córdoba / Sorteo

Quiniela de Córdoba: cuáles son los resultados de este miércoles 13 de agosto

Cuáles fueron los números ganadores, cuáles salieron hoy a la cabeza y todo lo que necesitás saber.

Redacción Vía Córdoba
13 de agosto de 2025,

Sorteo de la Quiniela de Córdoba.

Como todos los días de lunes a sábados, se sortea la Quiniela de Córdoba. Este miércoles 13 de agosto no será la excepción y se llevarán a cabo los cuatro sorteos de la jornada: Primera, Matutina, Vespertina y Nocturna.

Se trata de la Quiniela, organizada por la Lotería de Córdoba y uno de los juegos de azar más populares del país.

RESULTADOS DE LA PRIMERA DE MIÉRCOLES 13 DE AGOSTO

Se sorteó la Primera de la Quiniela de Córdoba y los tres primeros números sorteados este miércoles fueron: en primer lugar el 8677, seguido del 2710 y el 4739, en segunda y tercera posición, respectivamente.

  1. 8677 - la Pierna de Mujer
  2. 2710 - el Cañón
  3. 4739 - la Lluvia
  4. 9766
  5. 1423
  6. 0639
  7. 5076
  8. 4582
  9. 5879
  10. 7720
  11. 4873
  12. 5528
  13. 7182
  14. 1247
  15. 8229
  16. 2136
  17. 2872
  18. 6278
  19. 5981
  20. 9230

RESULTADOS DE LA MATUTINA DE ESTE MIÉRCOLES 13 DE AGOSTO

Se sorteó la Matutina de la Quiniela de Córdoba y los tres primeros números sorteados este miércoles fueron: en primer lugar el 9794, seguido del 4655 y el 7507, en segunda y tercera posición, respectivamente.

  1. 9194 - el Cementerio
  2. 4655 - la Música
  3. 7507 - el Revolver
  4. 7142
  5. 2604
  6. 0596
  7. 1016
  8. 6743
  9. 6843
  10. 2201
  11. 5818
  12. 4997
  13. 6775
  14. 8327
  15. 2985
  16. 2931
  17. 6583
  18. 9532
  19. 4588
  20. 8457

RESULTADOS DE LA VESPERTINA DE ESTE MIÉRCOLES 13 DE AGOSTO

Se sorteó la Vespertina de la Quiniela de Córdoba y los tres primeros números sorteados este miércoles fueron: en primer lugar el 2085, seguido del 0431 y el 2784, en segunda y tercera posición, respectivamente.

  1. 2085 - la Linterna
  2. 0431 - la Luz
  3. 2784 - la Iglesia
  4. 4873
  5. 0076
  6. 7117
  7. 7882
  8. 7583
  9. 7267
  10. 4869
  11. 8096
  12. 5480
  13. 2974
  14. 5653
  15. 4666
  16. 0961
  17. 4022
  18. 2455
  19. 9286
  20. 9519

SIGNIFICADO DE LOS SUEÑOS

En la Primera, el 8677 es el número que salió a la cabeza y según el significado de los sueños, el 77 representa la Pierna de Mujer.

En la Matutina, el 9194 es el número que salió a la cabeza y según el significado de los sueños, el 88 representa el Cementerio.

En la Vespertina, el 2085 es el número que salió a la cabeza y según el significado de los sueños, el 85 representa la Linterna.

¿CÓMO SE JUEGA A LA QUINIELA?

El apostador puede elegir entre una a tres loterías. El juego consiste en apostar una cantidad de dinero a números de una cifra, dos cifras, tres cifras o cuatro cifras. Dependiendo de la cantidad de loterías a las que haya apostado se dividirá el premio o no. En caso de que haya apostado exclusivamente a una lotería, el apostador será premiado si sale en esa. Si eligió jugar tres loterías, se dividirá en tres.

¿A QUÉ HORA SE SORTEA LA QUINIELA DE CÓRDOBA?

En el caso de la Quiniela de Córdoba, la Lotería provincial realiza cuatro sorteos de lunes a sábados (La Primera de la Mañana, Matutina, Vespertina y Nocturna).

  • La Primera de la Mañana: 12
  • Matutina: 15
  • Vespertina: 18
  • Nocturna: 21

Aclaración: Vía Córdoba no se responsabiliza por los errores u omisiones que pudieran existir en esta información. La única lista oficial válida es la proporcionada por la Lotería de la Provincia de Córdoba.

