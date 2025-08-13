Quiniela de Córdoba: cuáles son los resultados de este miércoles 13 de agosto

Como todos los días de lunes a sábados, se sortea la Quiniela de Córdoba. Este miércoles 13 de agosto no será la excepción y se llevarán a cabo los cuatro sorteos de la jornada: Primera, Matutina, Vespertina y Nocturna.

Se trata de la Quiniela, organizada por la Lotería de Córdoba y uno de los juegos de azar más populares del país.

RESULTADOS DE LA PRIMERA DE MIÉRCOLES 13 DE AGOSTO

Se sorteó la Primera de la Quiniela de Córdoba y los tres primeros números sorteados este miércoles fueron: en primer lugar el 8677, seguido del 2710 y el 4739, en segunda y tercera posición, respectivamente.

8677 - la Pierna de Mujer 2710 - el Cañón 4739 - la Lluvia 9766 1423 0639 5076 4582 5879 7720 4873 5528 7182 1247 8229 2136 2872 6278 5981 9230

RESULTADOS DE LA MATUTINA DE ESTE MIÉRCOLES 13 DE AGOSTO

Se sorteó la Matutina de la Quiniela de Córdoba y los tres primeros números sorteados este miércoles fueron: en primer lugar el 9794, seguido del 4655 y el 7507, en segunda y tercera posición, respectivamente.

9194 - el Cementerio 4655 - la Música 7507 - el Revolver 7142 2604 0596 1016 6743 6843 2201 5818 4997 6775 8327 2985 2931 6583 9532 4588 8457

RESULTADOS DE LA VESPERTINA DE ESTE MIÉRCOLES 13 DE AGOSTO

Se sorteó la Vespertina de la Quiniela de Córdoba y los tres primeros números sorteados este miércoles fueron: en primer lugar el 2085, seguido del 0431 y el 2784, en segunda y tercera posición, respectivamente.

2085 - la Linterna 0431 - la Luz 2784 - la Iglesia 4873 0076 7117 7882 7583 7267 4869 8096 5480 2974 5653 4666 0961 4022 2455 9286 9519

SIGNIFICADO DE LOS SUEÑOS

En la Primera, el 8677 es el número que salió a la cabeza y según el significado de los sueños, el 77 representa la Pierna de Mujer.

En la Matutina, el 9194 es el número que salió a la cabeza y según el significado de los sueños, el 88 representa el Cementerio.

En la Vespertina, el 2085 es el número que salió a la cabeza y según el significado de los sueños, el 85 representa la Linterna.

¿CÓMO SE JUEGA A LA QUINIELA?

El apostador puede elegir entre una a tres loterías. El juego consiste en apostar una cantidad de dinero a números de una cifra, dos cifras, tres cifras o cuatro cifras. Dependiendo de la cantidad de loterías a las que haya apostado se dividirá el premio o no. En caso de que haya apostado exclusivamente a una lotería, el apostador será premiado si sale en esa. Si eligió jugar tres loterías, se dividirá en tres.

¿A QUÉ HORA SE SORTEA LA QUINIELA DE CÓRDOBA?

En el caso de la Quiniela de Córdoba, la Lotería provincial realiza cuatro sorteos de lunes a sábados (La Primera de la Mañana, Matutina, Vespertina y Nocturna).

La Primera de la Mañana: 12

Matutina: 15

Vespertina: 18

Nocturna: 21

Aclaración: Vía Córdoba no se responsabiliza por los errores u omisiones que pudieran existir en esta información. La única lista oficial válida es la proporcionada por la Lotería de la Provincia de Córdoba.