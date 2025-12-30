Quién es la cordobesa de 90 años que ganó dos medallas de oro en el Mundial de Natación

Elena Placci, oriunda de la ciudad de Córdoba, se consagró campeona mundial de natación en su categoría durante el certamen internacional desarrollado en Singapur. A sus 90 años, la atleta obtuvo dos medallas doradas y tres diplomas tras finalizar en la cuarta posición en otras pruebas de exigencia internacional.

Quién es la cordobesa de 90 años campeona en natación

La participación de Elena en el Mundial de Singapur dejó una marca significativa para el deporte máster argentino. La nadadora conquistó el primer puesto en los 100 metros libres y en los 200 metros libres, imponiéndose frente a competidoras de diversos países.

Además de los dos oros, demostró su versatilidad técnica al quedar a las puertas del podio en otras tres disciplinas. Obtuvo el cuarto lugar en los 50 metros espalda, 50 metros crol y 100 metros espalda, lo que le valió la entrega de diplomas oficiales por su desempeño entre las mejores del mundo.

El giro profesional: de las aulas a la pileta

Su trayectoria en la natación competitiva es un fenómeno que comenzó de manera tardía. Durante gran parte de su vida, se dedicó a la docencia de inglés en instituciones educativas de la capital cordobesa. Fue recién al alcanzar la jubilación cuando decidió volcarse al deporte de manera profesional.

Elena Placci, campeona de natación con 90 años.

En sus inicios, nadaba de forma recreativa, pero el paso a la competición requirió una estructura formal. Al presentarse en el Círculo de la Fuerza Aérea, el entrenador inicial le indicó que debía “pulir los estilos” antes de ser aceptada en el equipo máster. Lejos de abandonar, contrató a una profesora particular para perfeccionar su técnica y comenzó a entrenar tres veces por semana, incluso asistiendo de oyente a otras clases para acelerar su aprendizaje.

Resistencia física y filosofía de vida

La carrera de esta nadadora está marcada por la resistencia al dolor y la superación de obstáculos. Durante una competencia previa en Perú, sufrió la fractura de una rodilla al subir un escalón elevado; sin embargo, completó su prueba nadando con normalidad y solo advirtió la gravedad de la lesión al salir del agua.

Para Placci, el éxito deportivo no es una cuestión de azar, sino de conducta y paciencia. Ante la consulta sobre su motivación para competir a los 90 años, su respuesta fue contundente: “Lo hago simplemente porque puedo”. La atleta define su presente como un proceso de autodescubrimiento constante, donde la disciplina es el motor que le permite derribar las barreras biológicas asociadas a la edad.

Esta hazaña en Singapur no solo representa un logro estadístico para el deporte cordobés, sino que consolida a Elena Placci como un referente de la actividad física en la tercera edad, demostrando que el alto rendimiento es posible cuando existe una estructura de entrenamiento sólida y una voluntad inquebrantable.