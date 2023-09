Qué dijo el ministro de Finanzas de Córdoba tras la oferta de Bullrich y Melconian

Patricia Bullrich llenó de elogios al ministro de Finanzas de la provincia de Córdoba, Osvaldo Giordano, y Carlos Melconian dio por hecho que formará parte del equipo si ganan las elecciones. Pero en las últimas horas, el economista en cuestión habló al respecto.

“No me incorporé a ningún equipo, soy ministro de Finanzas de Córdoba y apoyo la boleta de Juan Schiaretti”, aclaró en primera instancia Giordano, pero no descartó que eso pueda ocurrir. En tanto, contextualizó el encuentro que tuvo con la referente de Juntos por el Cambio.

Osvaldo Giordano. Foto: Bravo Nicolas

Giordano se reunió con Bullrich para entregarle personalmente el libro que redacto en conjunto con Jorge Colina y Carlos Seggiaro: Una vacuna contra la decadencia. El texto incluye propuestas de reformas del sector público argentino y la exministra de Seguridad se interesó en esas ideas.

Osvaldo Giordano, que presenta su libro "Una vacuna contra la decadencia". Foto: Javier Ferreyra

“Entregamos el libro a numerosos dirigentes y a varios candidatos. Nos reunimos con Patricia Bullrich, pero también con Javier Milei y con Mauricio Macri, entre otros”, aclaró Giordano. Sin embargo, reconoció que Bullrich fue la más interesada y la que mejor comprendió la propuesta.

Finalmente, el funcionario que integra el gobierno de Juan Schiaretti concluyó: “Yo ofrezco estas ideas, creo que son buenas para el país y las voy a aportar a Bullrich y quien las quiera aplicar”.

LAS PALABRAS DE MELCONIAN SOBRE LA FUNCIÓN DE GIORDANO EN EL EQUIPO ECONÓMICO DE BULLRICH

Melconian enfatizó en una entrevista con La Nación+ que sumarán a los economistas Giordano, actual ministro de Finanzas de la Provincia, y a Jorge Colina, de Idesa, a su equipo económico.

“Hay un plantel de fiscalistas, que lidera Daniel Artana, que se le han incorporado la gente de Cambiemos, más Jorge Colina y Osvaldo Giordano, todos esos especialistas, fiscalistas. Tipos que se ponen a laburar sin saber si es derecha o izquierda, o centro, y que van a poner el culo en el asiento y que piensan en la patria y en la Argentina”, expresó.