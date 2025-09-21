Q’Lokura: Nico Sattler habría tenido un hijo y enfrentaría una demanda por cuota alimentaria

El mundo del cuarteto se vio sacudido por la noticia que involucraría a Nicolás Sattler, vocalista principal de Q’Lokura, el popular grupo de cuarteto. Sattler sería el padre de un niño de 11 meses, por fuera de su relación actual. Si bien el artista reconoció al bebé legalmente, su madre, Sofía Simón, tuvo que recurrir a la Justicia de Familia para solicitar formalmente la manutención.

Video: Nico Sattler de Q’Lokura tendría un hijo

De acuerdo a lo informado por CanalZTV, la madre del bebé habría iniciado las acciones legales y ya habrían sido citadas las partes en una primera audiencia. Sin embargo, no se pudo alcanzar un acuerdo monetario en dicha instancia, según la abogada de Sofía, quien resaltó que la propuesta económica presentada por el músico resultó ser un monto “irrisorio”. Señaló que esa oferta representa una “vergüenza” al considerar los ingresos y el patrimonio que posee el cantante.

Según lo informado, Sofía habría optado inicialmente por mantener la situación en silencio, buscando resguardar su intimidad y la de su bebé. No obstante, ante la falta de contribución, la única opción fue iniciar la demanda judicial correspondiente en los tribunales de familia. La revelación de esta paternidad habría generado revuelo en el entorno familiar del artista, ya que su esposa se habría enterado de la situación a través de los medios de comunicación.