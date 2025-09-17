El Gobierno de la provincia confirmó una celebración en la víspera de la primavera, con la idea de calentar motores y alegrar la ciudad de Córdoba. El evento tiene diferentes atractivos, pero los más llamativos son un show gratis de Q’Lokura, juegos, sorteos y sorpresas.

Q’Lokura dará un show gratis en Córdoba con juegos, sorteos y sorpresas

El encuentro se llama “Primavera cerca tuyo” y es parte del programa “Córdoba Cerca tuyo”. La invitación es a partir de las 17 de este jueves 18 de septiembre en el Parque de Las Tejas.

Primavera cerca tuyo llega a Córdoba.

Matías Barzola estará a cargo de la conducción de la celebración que contará con “bandas en vivo, DJ´s, stands de información, propuestas culturales y actividades recreativas con entrada libre y gratuita“, según notificó el Gobierno en un comunicado oficial.

El escenario vibrará gracias a las presentaciones de DJ Cande Lirio, DJ Cabrito, 4 al Hilo, la banda de cumbia pop Jolgorio. Pero la frutilla del postre y el cierre estará a cargo de Q’Lokura. En paralelo, habrá juegos, propuestas interactivas y muchas sorpresas para grandes y chicos.

Qué más habrá en el show gratis de Q’Lokura en Córdoba

Diferentes áreas del estado como el Centro de Atención al Ciudadano, el Ministerio de Desarrollo Social y Promoción del Empleo y el Ministerio de Justicia y Trabajo asesorarán sobre trámites de Registro Civil. A su vez, el Ministerio de Salud dispondrá de una unidad móvil para vacunación, testeos y consejería en el marco del Programa de la Embarazada y su Bebé.

Inclusive, la Universidad Provincial de Córdoba brindará información sobre su oferta académica: carreras de grado y posgrado, visitas guiadas, talleres y la programación del Teatro Ciudad de las Artes.