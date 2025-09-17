Vía Córdoba / Q lokura

Q'Lokura dará un show gratis en Córdoba con juegos, sorteos y sorpresas

La banda forma parte de un encuentro que calienta motores en la previa de la primavera.

17 de septiembre de 2025

El Gobierno de la provincia confirmó una celebración en la víspera de la primavera, con la idea de calentar motores y alegrar la ciudad de Córdoba. El evento tiene diferentes atractivos, pero los más llamativos son un show gratis de Q’Lokura, juegos, sorteos y sorpresas.

El encuentro se llama “Primavera cerca tuyo” y es parte del programa “Córdoba Cerca tuyo”. La invitación es a partir de las 17 de este jueves 18 de septiembre en el Parque de Las Tejas.

Matías Barzola estará a cargo de la conducción de la celebración que contará con “bandas en vivo, DJ´s, stands de información, propuestas culturales y actividades recreativas con entrada libre y gratuita“, según notificó el Gobierno en un comunicado oficial.

El escenario vibrará gracias a las presentaciones de DJ Cande Lirio, DJ Cabrito, 4 al Hilo, la banda de cumbia pop Jolgorio. Pero la frutilla del postre y el cierre estará a cargo de Q’Lokura. En paralelo, habrá juegos, propuestas interactivas y muchas sorpresas para grandes y chicos.

Qué más habrá en el show gratis de Q’Lokura en Córdoba

Diferentes áreas del estado como el Centro de Atención al Ciudadano, el Ministerio de Desarrollo Social y Promoción del Empleo y el Ministerio de Justicia y Trabajo asesorarán sobre trámites de Registro Civil. A su vez, el Ministerio de Salud dispondrá de una unidad móvil para vacunación, testeos y consejería en el marco del Programa de la Embarazada y su Bebé.

Inclusive, la Universidad Provincial de Córdoba brindará información sobre su oferta académica: carreras de grado y posgrado, visitas guiadas, talleres y la programación del Teatro Ciudad de las Artes.

