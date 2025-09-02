Vía Córdoba / Video

"Pueden haber sorpresas": insólito descubrimiento en un tupper con fideos en una cárcel de Córdoba

El Servicio Penitenciario compartió el video con el minucioso procedimiento en San Francisco.

2 de septiembre de 2025,

Abrieron un tupper con fideos en una cárcel de Córdoba y encontraron algo insólito.

El Servicio Penitenciario de la provincia concretó un insólito descubrimiento tras realizar un operativo dentro de una cárcel de Córdoba. Abrieron un tupper con fideos y encontraron algo más que un alimento y una salsa con verduras.

Video: insólito descubrimiento en un tupper con fideos en una cárcel de Córdoba

Controlamos todo minuciosamente ya que pueden haber sorpresas”, explicaron los uniformados desde el centro carcelario. número siete ubicado en la ciudad de San Francisco, a más de 200 kilómetros de Córdoba.

Según detallaron a través de un mensaje en su cuenta de X, se trataba de una vianda que llegó como un regalo para un interno que cumple condena. “Registrando un paquete, personal Penitenciario detectó un aparato de telefonía celular, una plaqueta cargador y un cable USB ocultos en recipiente de plástico que contenía fideos”, ponderaron.

