Protesta en Córdoba: gremios estatales marchan contra la reforma previsional y el aumento de aportes

Este lunes 29 de diciembre de 2025, la Córdoba registra una jornada de alta conflictividad sindical. Gremios estatales se movilizan en rechazo a la reforma previsional aprobada recientemente en la Legislatura provincial y al aumento de los aportes obligatorios impulsados por el gobierno de Martín Llaryora.

La protesta comenzó a media mañana y afecta la circulación vehicular en distintos puntos del microcentro. Las organizaciones sindicales reclaman instancias de diálogo ante la reglamentación de las nuevas medidas, que impactan sobre la Caja de Jubilaciones y la obra social provincial Apross.

Marcha gremial en Córdoba: concentración y reclamos

La jornada de protesta se inició a las 10 con concentraciones en las sedes de cada gremio. Según informó Uepc, el punto de encuentro principal fue en calle 25 de Mayo 427, desde donde las columnas avanzaron para confluir con otros sectores estatales en la intersección de avenida Colón y General Paz.

Los gremios cuestionan dos ejes centrales de la reforma: la modificación del régimen jubilatorio y el incremento de los aportes salariales obligatorios. De acuerdo con los sindicatos, estas medidas reducen el ingreso neto de trabajadores activos y jubilados, y constituyen un ajuste que no fue consensuado con los representantes del sector público.

Desde el Ejecutivo provincial sostienen que la reforma previsional es necesaria para garantizar la sustentabilidad del sistema jubilatorio a largo plazo. Sin embargo, la suba de los aportes destinados tanto a la Caja de Jubilaciones como a Apross profundizó el conflicto con los gremios estatales en el cierre del año.