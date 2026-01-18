Preocupación: piden ayuda para encontrar a una mujer de 34 años en Córdoba

A través del Ministerio Público Fiscal (MPF), la Fiscalía del Distrito 2 de Feria, a cargo de Eugenia Pérez Moreno solicitó la colaboración de la ciudadanía para dar con el paradero de una mujer de 34 años en Córdoba.

Se trata de Victoria Belén Navarro, quien fue vista por última vez el 30 de diciembre, cuando se retiró de su domicilio en barrio SEP de la ciudad capitalina.

Piden ayuda para encontrar a una mujer de 34 años en Córdoba

Victoria mide aproximadamente 1,65 metros de altura, tiene cabello negro ondulado, es de contextura mediana, tez trigueña, posee ojos negros y le faltan los dientes de adelante. No tiene tatuajes o cicatrices, ni marcas particulares. Al momento de su desaparición, tenía puesto un vestido azul, sandalias negras y una mochila con diseño de carpincho.

Cualquier información podrá ser aportada a la Unidad Judicial 7, ubicada en Taninga 2841, de barrio San Pablo, o comunicarse a los siguientes teléfonos: 4481016 y 4334289.