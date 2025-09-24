Preocupación: otra explosión en Córdoba dejó a un joven de 20 años con heridas

Otra explosión tuvo lugar este miércoles en Córdoba, en la localidad de La Carlota, cerca de las 12. El incidente se registró en el cruce de calles 25 de Mayo y Mariano Elgueta, donde una persona de 20 años fue trasladada a un centro de salud para su atención.

Explosión en Córdoba: hay un joven de 20 años herido

De acuerdo con la información policial, el joven estaba realizando labores de soldadura. Por razones que aún son materia de investigación, se produjo la súbita explosión de un bidón que contenía líquido inflamable.

Como consecuencia de este evento inesperado, sufrió afectaciones en la zona del tórax y varios cortes en la cara. Las autoridades continúan trabajando para determinar las causas exactas que originaron el siniestro en el lugar.