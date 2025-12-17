Por una investigación a un empresario de Córdoba, allanaron más de 30 propiedades

Por pedido de la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac), la Justicia Federal ordenó más de 30 allanamientos en diferentes propiedades. La decisión se dio en el marco de una investigación contra un empresario de Córdoba.

Investigan a un empresario de Córdoba

Se trata de Alicio Dagatti, quien también es presidente de Estudiantes de Río Cuarto. Los 33 domicilios revisados este miércoles 17 de diciembre estarían vinculados a su nombre y todos están ubicados en el sur de la provincia, según informaron fuentes oficiales que hablaron con Cadena 3.

Alicio Dagatti, antes de su detención en 2024. (Archivo)

La solicitud de Procelac, da a entender que la investigación es por maniobras de carácter económico-financiero. La sede social de la Asociación Atlética Estudiantes, un edificio de un medio de comunicación, cocheras y viviendas fueron algunos de los escenarios de los allanamientos.

Este procedimiento formaría parte de una investigación independiente y de competencia federal. No está relacionada a la comenzada por parte de la Justicia de la provincia de Córdoba.