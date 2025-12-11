Por qué Córdoba es una de las mejores ciudades para vivir en Argentina, según la UBA

La segunda edición del Índice de Gestión Estratégica de Ciudades (Igec), elaborado por la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos Aires (Uba) colocó a Córdoba como una de las mejores ciudades para vivir en Argentina.

Córdoba se consolidó en el tercer puesto en la Valuación de Desarrollo Estratégico Global. Tuvo un rendimiento superior a los 3 puntos en las cinco dimensiones que conformaron el análisis.

La ciudad alcanzó un puntaje global de 3,25, un resultado que la ubica entre las cinco ciudades que superan las tres unidades. Además, la demostró estabilidad y progreso al sostener las valuaciones obtenidas en 2024, expresando incluso leves incrementos.

Por qué Córdoba es una de las mejores ciudades para vivir en Argentina

Dimensión Sociedad: Córdoba se ubicó en el segundo lugar en esta dimensión, con 3,29 puntos . Esta área se enfoca en potenciar el capital humano, la cohesión social, la educación, la cultura, la salud, la seguridad y el empleo.

Dimensión Tecnología e Infraestructura: Con 3,39 puntos , la ciudad ocupó el tercer puesto en la valuación. Es parte del grupo de ciudades que demuestran un esfuerzo significativo por acercar la gestión local a los ciudadanos a través de la tecnología. Esta dimensión mide la cobertura de servicios esenciales (red eléctrica, cloacal y agua potable) y las tecnologías que contribuyen al bienestar social.

Dimensión Medio Ambiente: Obtuvo 3,35 puntos , logrando la cuarta posición. Las ciudades con calificaciones superiores a 3 en esta dimensión expresan un buen abordaje de la temática de la sostenibilidad, incluyendo la movilidad, el transporte, la eficiencia energética y la gestión de residuos.

Dimensión Desarrollo Económico: Córdoba quedó en el quinto puesto con 3,15 puntos. Indica un rendimiento entre bueno y muy bueno en el tratamiento de las variables económicas, como la solvencia económica, la eficiencia en la gestión y la atracción de inversiones.

