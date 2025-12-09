Centroeuropeo y festivo: cuál es el mejor destino de las Sierras de Córdoba

Referentes y exponentes del turismo se reunieron en la ciudad para entregar los Premios Bitácora 2025, que tuvieron una división exclusiva para la provincia. Dentro de las 19 ternas, seleccionaron el mejor destino de las Sierras de Córdoba.

Eligieron el mejor destino de las Sierras de Córdoba

Los premios reconocieron el trabajo de agencias de viajes, hoteleros, gastronómicos, destinos, emprendimientos rurales, iniciativas sustentables, proyectos tecnológicos y propuestas culturales, entre otras. Empresarios, prestadores, instituciones y autoridades provinciales y municipales votaron entre tres opciones dentro de cada categoría.

Vacaciones de invierno: un inicio moderado, con expectativas para la segunda quincena. (Prensa Villa General Belgrano)

Mensajero Producciones busca reconocer la labor de los más importantes trabajadores de la industria turística, según explicó a través de sus canales oficiales. Finalmente, en la categoría Mejor Destino de Sierras, el listado quedó conformado en este orden:

Oro: Villa General Belgrano.

Plata: San Javier–Yacanto.

Bronce: Miramar de Ansenuza.

Cómo es el mejor destino de las Sierras de Córdoba

Villa General Belgrano está emplazada en el Valle de Calamuchita, a 89 kilómetros de la Capital. Nació principalmente con la llegada de alemanes, suizos y austríacos y mezcla la belleza y el encanto de su naturaleza con sus construcciones de estilo centroeuropeo.

Unas 25 mil personas y 97% de ocupación en Villa General Belgrano. (Nelson Torres / La Voz)

Gran parte de sus edificios fueron elaborados en madera y tienen pintorescos carteles. A su vez, las plazas poseen bellas flores a lo largo de las temporadas. Con el paso de los años, el poblado se consolidó como uno de los centros turísticos más importantes de la provincia.

El Salón de Eventos de Villa General Belgrano (La Voz)

Con el objetivo de mantenerse como uno de los puntos más elegidos por los turistas y mantener vivas sus raíces, Villa General Belgrano cuenta con diferentes celebraciones. La Fiesta de la Cerveza, la Fiesta de la Masa Vienesa y la Fiesta del Chocolate Alpino son algunas de las más destacadas.