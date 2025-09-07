Un oasis escondido entre las sierras de Córdoba, así es Laguna Neyem: cómo visitarla

Escondida en medio de las Sierras de Córdoba, una laguna de aguas cristalinas desentona con el paisaje cordobés. Es que, el atractivo está enmarcado en un escenario de piedras calizas que sorprende a propios y ajenos.

Se trata de la Laguna Neyem, ubicada en Sendero Blanco cerca de la localidad de Villa Yacanto. El espejo de agua es un verdadero oasis que se aleja del ruido citadino y al que sólo pueden acceder los más aventureros.

Cómo es la Laguna Neyem de Córdoba

La Laguna Neyem se caracteriza por las aguas turquesas, que sorprende a los caminantes que se aventuran en el sendero. Alrededor, unas lomas de piedra caliza acentúan el color y permiten conectar con la naturaleza y disfrutar de las vistas panorámicas.

Un oasis turquesa en medio de piedras calizas.

Si bien es recomendable en días calurosos para poder disfrutar sus aguas, la Laguna Neyem es de por sí un atractivo visual digno de conocer. Sin embargo, llegar es toda una aventura ya que se debe hacer un recorrido a pie durante 45 minutos y se debe reservar y abonar el acceso al Sendero Blanco.

QUÉ SE PUEDE HACER EN LA LAGUNA NEYEM DE CÓRDOBA

En primer lugar, la Laguna Neyem es ideal para hacer senderismo ya que son 45 minutos de caminata, contemplando el paisaje cordobés. También, en jornadas calurosas, se puede zambullir en las aguas y disfrutar de un chapuzón.

Una laguna de aguas turquesas escondida en Villa Yacanto.

Por otro lado, el snorkeling, la fotografía o el simple relax son opciones que acompañan las actividades del destino. Sendero Blanco se ubica a dos horas y media de Córdoba capital. El camino es el mismo que a Santa Rosa de Calamuchita, con desvío por ruta 228 hasta llegar al predio. Al ser un terreno privado se debe reservar la visita y contratar una excursión guiada. En este complejo, se ubica la Laguna Neyem a la que se accede caminando.