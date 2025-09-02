Por primera vez en un hospital público de Córdoba, operaron del cerebro a pacientes despiertos

Un hospital público de la provincia de Córdoba fue escenario de un hecho histórico para la medicina Argentina. Neurocirujanos y especialistas de otras áreas operaron del cerebro a pacientes despiertos y compartieron la importancia de estos avances.

Operaron del cerebro a pacientes despiertos en un hospital público de Córdoba

Se trata del Hospital Tránsito Cáceres de Allende, donde recurrieron a una técnica que incorpora la estimulación de emociones y del lenguaje. El procedimiento da la oportunidad de extirpar tumores cerebrales que afectan circuitos relacionados con funciones como habla, emociones y cognición.

Realizaron cirugías cerebrales despiertas en un hospital público de Córdoba.

La clave está en la capacidad de realizar la cirugía con los pacientes conscientes ya que permite la evaluación y conservación en tiempo real de funciones mentales críticas. Picopedagogas y neuropsicólogas estimulan las áreas en cuestión durante la operación.

Marcelo Barbero, director del hospital público de Córdoba, destacó la labor en conjunto. “No solo el servicio de neurocirugía, sino un conjunto de gente que trabaja para brindarle la mejor atención al paciente”, ponderó, en diálogo con La Voz.

En este sentido, el procedimiento contó con más de 20 profesionales de neurocirugía, anestesiología, enfermería, instrumentación quirúrgica, neuropsicólogos y neurofisiólogos. En uno de los casos, el paciente tenía un tumor en una zona clave del cerebro. No solo comprometía su movilidad, sino que también la regulación de sus emociones.