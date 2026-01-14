Por denuncia de empresa radicada en Córdoba, abren investigación por presunto dumping de lavarropas desde China

El gobierno abrió una investigación por presunto dumping de lavarropas desde China a partir de una denuncia efectuada por la empresa Drean S.A, cuya planta de producción está radicada en la localidad de Luque, en la provincia de Córdoba.

Así lo estableció la Resolución 10/2026 del Ministerio de Economía, que fue publicada este miércoles en el Boletín Oficial. La tarea estará a cargo de la Secretaría de Industria y Comercio que dirige Pablo Levigne.

Drean fue adquirida por la empresa de capitales mexicanos Mabe en enero de 2022. El gobierno habilitó esta investigación en medio de la discusión por el nivel de apertura de la economía y su impacto en la producción y luego del cierre de la empresa de electrodomésticos Whirlpool, que dejó en la calle a unos 200 empleados.

Drean. La compañía de Luque es la principal fabricante de lavarropas en el país. Por el momento, no cesarán las actividades. (La Voz / Archivo)

Whirlpool adujo que la apertura de las importaciones había afectado su negocio y por eso decidió cerrar la planta. Ahora el gobierno nacional tomó una medida protectiva transitoria hasta tanto se determine la existencia o no de dumpling.

Por definición, “dumping” es una práctica desleal de comercio internacional donde una empresa exporta productos a un país a un precio más bajo que en su mercado local, o incluso por debajo del costo de producción, para eliminar competidores locales y ganar cuota de mercado.

El Ministerio de Economía de la República Argentina confirmó la investigación.

El proceso se centra en máquinas de lavar ropa automáticas con capacidad de hasta 13 kilogramos, excluyendo aquellas que poseen sistema de secado por calor o funcionan con fichas.

Según los considerandos de la Resolución, la Comisión Nacional de Comercio Exterior determinó que existen pruebas suficientes que respaldan la existencia de una amenaza de daño a la producción nacional debido al ingreso de estos productos.

La medida establece que la apertura de la investigación se basa en los expedientes analizados por los organismos técnicos del Ministerio de Economía. La resolución señala además que la solicitud de investigación presentada por Drean S.A., “cumple con los requisitos de representatividad del sector industrial argentino”.

Los informes preliminares detectaron un margen de dumping promedio del 10,43% en las operaciones de exportación desde el país asiático hacia la Argentina. De acuerdo con los datos oficiales, las importaciones de lavarropas chinos hacia Argentina aumentaron un 590% en volumen durante los primeros nueve meses de 2025 en comparación con el mismo período del año anterior.

Además, se registró que estos productos ingresaron al mercado con precios nacionalizados inferiores a los de la producción local. El periodo fijado para la recopilación de datos sobre el presunto dumping abarca desde octubre de 2024 hasta septiembre de 2025. Por su parte, el análisis del daño a la industria local tomará en cuenta la evolución del mercado desde enero de 2022 hasta septiembre de 2025. Las partes cuentan con un plazo de 30 días para presentar sus pruebas y completar los cuestionarios correspondientes ante las autoridades.