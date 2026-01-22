Polémica en el nuevo club del ex Talleres Girotti: denuncias por abuso

La institución peruana Alianza Lima atraviesa horas de extrema tensión tras conocerse una grave denuncia por abuso sexual que involucra a tres de sus futbolistas principales. La acusación surge en un momento de renovación para el equipo, que recientemente incorporó al delantero ex-Talleres, Federico Girotti. Ante la gravedad de los hechos, el club tomó la determinación de separar a los implicados de manera inmediata y sin un plazo de retorno definido.

El contexto de la denuncia por abuso en el nuevo club del ex Talleres

Los jugadores señalados en la presentación judicial son Carlos Zambrano, Miguel Trauco y Sergio Peña Flores. Según el expediente, los hechos habrían ocurrido en la ciudad de Montevideo, Uruguay, durante la gira de pretemporada que el equipo realizaba para disputar la Serie Río de la Plata 2026.

Los tres jugadores acusados de un presunto abuso.

La denunciante es una joven argentina de 22 años, quien formalizó su exposición ante el Juzgado Correccional y Criminal N° 61 de Buenos Aires. En su relato, indicó que el ataque sexual tuvo lugar en el Hotel Hyatt Centric, establecimiento donde se alojaba el plantel profesional durante su estancia en territorio uruguayo. Según los datos aportados a la Justicia, la joven había sido invitada al lugar junto a una amiga por el propio Zambrano, con quien mantenía un conocimiento previo.

La respuesta institucional de Alianza Lima

Tras la difusión de la denuncia, el club de la Victoria emitió un comunicado oficial para fijar su postura y detallar las medidas administrativas adoptadas. La institución confirmó que Zambrano, Trauco y Peña Flores fueron separados del primer equipo masculino de forma indefinida.

Asimismo, las autoridades del club informaron el inicio de un procedimiento disciplinario interno, conforme a los reglamentos de conducta de la entidad. “El club manifiesta su absoluta disposición para colaborar con las autoridades mientras se realizan las investigaciones correspondientes”, destacaron.