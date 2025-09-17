Podría haber sido tragedia: un camión recolector se dio vuelta en Córdoba

Este miércoles, un camión recolector de residuos volcó en barrio Comercial, al sur de la ciudad de Córdoba. El suceso, que generó conmoción entre los vecinos, dejó a su conductor con diversas lesiones. El vehículo pertenece a la empresa Lusa, encargada de la recolección en ese sector.

Un camión recolector volcó en la zona sur de Córdoba

El episodio ocurrió cerca de las 11.30, sobre avenida Vélez Sarsfield al 6.500. Según la información policial, el vuelco se habría desencadenado a raíz de un desperfecto mecánico en uno de sus neumáticos. La falla en la cubierta provocó que la unidad terminara tumbada sobre la calzada, obstaculizando el tránsito vehicular. El conductor de 47 años sufrió diversos politraumatismos.

Tras el impacto, equipos de emergencia arribaron al lugar para brindar los primeros auxilios. Más tarde, se dispuso su traslado a Sanatorio Parque, donde recibe la valoración médica correspondiente.