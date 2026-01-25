Peligro en las rutas de Córdoba: un motociclista fue filmado mientras manejaba acostado

Un nuevo episodio de imprudencia al volante generó indignación en la provincia de Córdoba, luego de que se viralizara un video que muestra a un motociclista circulando en una posición extremadamente peligrosa. El incidente tuvo lugar sobre la ruta 19, en el tramo que une Colonia Marina con Devoto, donde un conductor registró el momento exacto de la maniobra.

Video: grabaron a un motociclista manejando acostado

En las imágenes capturadas se puede observar al hombre completamente acostado sobre el asiento de su moto, mientras avanzaba a alta velocidad utilizando una sola mano para maniobrar. La gravedad de la situación quedó de manifiesto cuando un vehículo utilitario que circulaba por la misma vía tuvo que realizar una maniobra evasiva para evitar una colisión directa con el motociclista.

De acuerdo con el testimonio de la persona que registró la escena, este tipo de imprudencias no representan hechos aislados. Los habituales transeúntes de la ruta 19 sostienen que estas situaciones se repiten de manera constante, lo que genera un clima de profunda preocupación entre quienes circulan por dicho tramo.

Hasta el momento, las autoridades locales no han confirmado si lograron identificar al conductor implicado en este video. La falta de medidas inmediatas o de identificación del sujeto suma incertidumbre a una problemática que parece escalar en las rutas cordobesas durante la temporada de verano.