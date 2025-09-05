Patrimonial y europeo: cómo es el palacio del café que abrió en Córdoba

La casona que construyó la familia Scarafia en 1920 abrió sus puertas al público en los primeros días de septiembre. Ahora, el espacio patrimonial y europeo es una cafetería que vende productos gourmet y delicados, respetando la esencia de la construcción que tiene más de 100 años de vida.

Cómo es el palacio del café que abrió en Córdoba

Bell’Occhio, firma que se destaca por la producción de macarons, cupcakes y productos de pastelería inauguró la denominada “Casona Bell´Occhio” para celebrar sus 10 años de trayectoria.

El espacio ubicado a metros de la Plaza España, en el corazón del barrio Nueva Córdoba, mide 720 metros cuadrados y es patrimonio intangible de Córdoba. Por ello, la empresa no modificó nada y adaptó su propuesta a la edificación.

El espacio tiene una influencia francesa e italiana, que refleja el estilo ecléctico y belle époque típico de barrio Nueva Córdoba, según describió Bell’Occhio a través de sus redes sociales.

Fachada ornamentada, techo de pizarra, balcones de hierro y pisos de madera noble son algunos de los elementos distintivos a nivel arquitectónico. A su vez, hay una abanico amplio de comidas dulces y saladas para acompañar con una taza de café.

Qué productos venden en el palacio del café que abrió en Córdoba

Cupcakes.

Muffins.

Macarons.

Medialunas.

Scons.

Croissant.

Pain au chocolat.

Pan suizo.

Tostada francesa.

Roll de canela.

Galletas.

Dónde está el palacio del café que abrió en Córdoba