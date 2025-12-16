Para Navidad: llegó a Córdoba un outlet internacional de calzado con precios de liquidación

La inauguración de un mega evento de calzado generó una enorme expectativa en la ciudad de Córdoba. En la previa a su apertura, cientos de personas se acercaron para consultar si asignaban turnos para asegurarse un lugar en la fila e incluso, si podían acampar los días previos. Se trata de un recinto ubicado en avenida Roque Sáenz Peña 980, frente al Parque Las Heras.

Cómo es el outlet internacional de calzado con precios de liquidación

En momentos económicos delicados, cuando las familias deben afrontar la compra de obsequios navideños, la apertura de este mercado funciona como la “solución que tanto estaban esperando”, según comentaron desde la organización.

Hasta cuándo funcionará el outlet internacional en Córdoba. (Foto: Prensa)

Durante dos semanas, las principales firmas del país y del exterior convivirán en este punto de venta que ofrece precios de liquidación. Gustavo Arce, director de la iniciativa, señaló que el objetivo es establecer un concepto revolucionario que “rompa todos los moldes del mercado”. La gran diferencia con otros negocios reside en el costo de los productos ofrecidos, aspecto considerado por Arce el “secreto del éxito”.

Cuánto sale el calzado que ofrecen en el outlet internacional

El empresario cordobés afirmó que ofrecen calzado de alta calidad desde los 19.000 pesos. Este es un valor que, según su declaración, resulta imposible encontrar actualmente en otro sitio del territorio nacional. Marcas como Timberland, Shaq, New Balance, U.S. Amerika, Prince y Solido, entre otras, forman parte de este encuentro. El horario de funcionamiento será continuo, desde las 10 hasta las 22.

La organización aprovechará la época decembrina, fecha crucial para la adquisición de regalos, lo que motivó a unir a varias empresas en este emprendimiento. Arce mencionó que, si bien comienza en Córdoba, el outlet del calzado tiene planes de girar por todo el territorio nacional durante el año 2026.