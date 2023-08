“Para mí, no se llevan así”: viajaban con un particular objeto en su motocicleta y preocuparon a todos en Córdoba

Dos jóvenes que viajaban con un particular objeto en su motocicleta por las calles de la ciudad de Córdoba preocuparon a todos. Tal es así que, un conductor que pasaba por el lugar los captó con su celular, lo subió a las redes y no tardó en hacerse viral.

VIAJARON EN MOTO CON UN PARTICULAR OBJETO Y PREOCUPARON A TODOS EN CÓRDOBA

La caída de un televisor de 64 pulgadas en Corrientes tuvo su réplica en Córdoba, pero por fortuna no terminó en una tragedia. En medio de la noche, los compañeros se trasladaban por una de las rutas de la capital y fueron grabados con una pizarra.

“Yo no conozco de pizarrón, pero para mí no se llevan así”, dijo el testigo que grabó el hecho con su celular. La producción fue compartida por Instagram a través de la cuenta de @onlyincordoba. Inmediatamente, los usuarios manifestaron su preocupación por la imprudencia que podría haber terminado en un siniestro vial.