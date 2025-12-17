La provincia de Córdoba y la Argentina tienen otro motivo para estar orgullosos. El toro Brangus “Morocho” se consagró en el Gran Campeonato Mundial 2025, en su división de América del Sur.

Orgullo cordobés: Morocho, el toro que se consagró en el Gran Campeonato Mundial Sudamericano

El animal fue criado en la cabaña La Morocha, en la ciudad de Río Cuarto, al sur de la región. El competidor se impuso sobre Mafioso de Cabaña El Porvenir y Malcriado de Agroganadera Pukavy S.A.

Morocho. El gran campeón.

“Estamos muy contentos de anunciar que “Morocho”, toro que resultase bicampeón Brangus en este 2025, ha resultado ganador del Campeonato Sudamericano de “Champions of the World”, celebró La Morocha a través de sus redes sociales.

En este momento, el ejemplar es de Laboratorios Ciale, una empresa que lo incorporó a su centro de inseminación por su valor genético y productivo. A lo largo de este año, Morocho compitió en cuatro instancias nacionales, sudamericanas y mundiales, todas con jueces internacionales.



