Ofrecen 13 cursos gratuitos de tecnología en Córdoba: cómo y cuándo anotarse

La Municipalidad de Córdoba presentó una serie de capacitaciones sin costo en tecnología e innovación digital. Dirigidas a jóvenes y adultos, buscan fortalecer habilidades clave para el ámbito laboral y personal. Las actividades se articulan mediante los programas “Menos Brecha, Más Comunidad” y “Misión Cisco 2025”.

Cursos gratuitos en tecnología: cómo y dónde anotarse

La Secretaría de Ciudad Inteligente y Transformación Digital diseñó una oferta educativa con 13 cursos diversos. El programa “Menos Brecha, Más Comunidad” ofrece cursada flexible: online, presencial y asincrónica, para adaptarse al ritmo del participante.

Entre las propuestas, destaca “Finanzas a Mano”, para jóvenes de 16 a 26 años interesados en gestionar su economía personal. La inscripción para la segunda cohorte cierra el 28 de septiembre. Otro curso relevante es “Habilidades Digitales”, con unidades sobre primeros pasos y destrezas para comunicación y trabajo. Su inscripción finaliza el 17 de octubre.

Un pilar de este programa son los talleres prácticos de “Prevención de Estafas Virtuales”, que se dictarán presencialmente en 20 Centros Integrales de Personas Mayores (Cipem). En septiembre, las sedes son Ciudad Parque Las Rosas, Ciudad Sol Naciente y Ampliación Ferreyra. Durante octubre, se suman Ciudad de Mis Sueños, San Roque, Ejército Argentino, 1° de Mayo y Ampliación Cabildo. Para noviembre, las citas son en Chingolo, Panamericano, El Quebracho, Ciudad Evita y Ciudad de Mi Esperanza.

La propuesta de “Menos Brecha, Más Comunidad” también incluye cursos virtuales y asincrónicos. “Herramientas digitales para impulsar tu emprendimiento” enfoca en redes sociales y análisis de datos para visibilidad de proyectos. Se suma “Data Analytics”, introducción al análisis de información; “Mi negocio en internet”, orientado a potenciar comercios locales; y “Metodologías Ágiles”, para aprender scrum, kanban y design thinking en gestión eficiente de proyectos.

Por su parte, el programa “Misión Cisco 2025” mantiene inscripciones abiertas hasta el 23 de noviembre. Estas capacitaciones están disponibles para personas mayores de 13 años. Los cursos abarcan temas como “Conciencia Digital”, “Introducción a la Ciberseguridad”, “Introducción a la Inteligencia Artificial Moderna”, y “Introducción al IoT y Transformación Digital”. Adicionalmente, se ofrecen “Conceptos Básicos de Hardware de Computadora” y “Uso de Computadoras y Dispositivos Móviles”.