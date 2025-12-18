Vía Córdoba / Video

“Nunca me voy a olvidar de vos”: el emotivo video que se viralizó en Córdoba por el Mundial 2022

El 18 de diciembre de 2022 quedó en la memoria de todos los argentinos y algunos videos virales, también.

Redacción Vía Córdoba

18 de diciembre de 2025,

Una multitud festejó en el Patio Olmos después del triunfo de Argentina (Pedro Castillo / La Voz)

La Copa del Mundo de fútbol de 2022 generó momentos de tensión máxima para los seguidores del equipo argentino. Frente a la instancia definitoria de los penales ante el conjunto francés, mucha gente prefirió no mirarlos. En esa situación se encontraron Marcelo, a quien conocen como “Miki”, y otro hombre llamado Ariel, ambos vecinos de Córdoba. El video del momento exacto de su encuentro y los festejos quedaron en la memoria de los cordobeses.

Video: “Nunca me voy a olvidar de vos”

Marcelo llegó a una esquina de la Capital con una imagen de la Virgen como testigo de la jornada. En su auto, dejó la radio prendida para escuchar el partido y grabó el momento para enseñárselo después a sus amigos.

En ese preciso momento, arribó Ariel, que igualmente optó por no observar el final. Él dejó su moto y se ubicó junto a la virgen. Lo que aconteció después quedó para la posteridad. Entre gritos, se abrazaron y Ariel lanzó una frase eterna: “Nunca me voy a olvidar de vos”. A tres años de la coronación de Argentina, aún hay quienes recuerdan el video con emoción.

