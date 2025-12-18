“Nunca me voy a olvidar de vos”: el emotivo video que se viralizó en Córdoba por el Mundial 2022

La Copa del Mundo de fútbol de 2022 generó momentos de tensión máxima para los seguidores del equipo argentino. Frente a la instancia definitoria de los penales ante el conjunto francés, mucha gente prefirió no mirarlos. En esa situación se encontraron Marcelo, a quien conocen como “Miki”, y otro hombre llamado Ariel, ambos vecinos de Córdoba. El video del momento exacto de su encuentro y los festejos quedaron en la memoria de los cordobeses.

Video: “Nunca me voy a olvidar de vos”

Marcelo llegó a una esquina de la Capital con una imagen de la Virgen como testigo de la jornada. En su auto, dejó la radio prendida para escuchar el partido y grabó el momento para enseñárselo después a sus amigos.

En ese preciso momento, arribó Ariel, que igualmente optó por no observar el final. Él dejó su moto y se ubicó junto a la virgen. Lo que aconteció después quedó para la posteridad. Entre gritos, se abrazaron y Ariel lanzó una frase eterna: “Nunca me voy a olvidar de vos”. A tres años de la coronación de Argentina, aún hay quienes recuerdan el video con emoción.