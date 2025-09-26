Nueva convocatoria de la Policía Judicial de Córdoba: qué profesiones buscan

La Oficina de Concursos y Junta de Calificaciones de la provincia abrió una nueva convocatoria para cubrir vacantes en la Policía Judicial de Córdoba. En esta ocasión, el llamado es para profesionales de diferentes rubros.

Nueva convocatoria de la Policía Judicial de Córdoba

La oportunidad es para auxiliares en las distintas áreas de la Dirección General de Policía Judicial, que es dependiente del Ministerio Público Fiscal. La información fue compartida este viernes 26 de septiembre mediante un comunicado oficial.

Las vacantes son para aplicar en la Policía Judicial de Córdoba. (José Hernández/LaVoz).

Los profesionales interesados en ingresar pueden conocer los requisitos de admisión accediendo a los Acuerdos de Convocatorias y sus anexos, publicados en el botón “Archivos” de cada concurso en el sitio oficial.

Qué profesiones buscan para la Policía Judicial de Córdoba

Licenciatura o Te c nicatura Superior en Fotografía Digital.

Licenciatura o Tecnicatura Superior en Accidentología y Seguridad Vial.

Ingeniería Mecánica, Automotores o Metalurgia.

Ingeniería Eléctrica o Electromecánica.

Ingeniería en Sistemas-Computación con perfil en desarrollo en sistemas; o que estén cursando la carrera: con al menos 15 materias aprobadas y actividad académica con examen final aprobado en los últimos dos años.

Analista de Sistemas, Sistemas de Computación, Computación, Sitios Web.

Ingeniería en Sistemas, Sistemas de la Información, Informática.

Ingeniero o Técnico Superior en Sonido.

Licenciatura o Técnico Superior en Comunicación Audiovisual, Producción en Medios Audiovisuales o Cine-Video-Televisión.

Ingeniería en Telecomunicaciones.

Estudios Secundarios con orientación técnica en Mecánica o Automotores.

Cómo anotarme en la convocatoria de la Policía Judicial de Córdoba

Quienes deseen participar deben completar la solicitud de inscripción en el sitio oficial del Poder Judicial de Córdoba. Una vez dentro, ingresar a la sección “Administración”, subsección “Concursos”, entre el 1 y el 15 de octubre del 2025, y adjuntar la documentación requerida para la admisión hasta el 22 de octubre del 2025 a las 23.59.

El seguimiento del proceso se debe realizar en la página oficial de concursos. Las notificaciones y avisos se cargarán en el botón “Novedades” cada martes y jueves.

Los nombramientos serán oportunamente efectuados en función de las necesidades del servicio, conforme el orden de mérito que resulte. “La participación o resultado del concurso no obliga a la designación del aspirante, más allá del número de vacantes que deban cubrirse”, aclaró la Justicia.