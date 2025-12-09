“No tuvimos luto”: la madre de Gabriela Pérez habló tras la elevación a juicio

El crimen de Gabriela Pérez en medio de un almuerzo gremial del Sindicato Obreros y Empleados de Limpieza, Servicios y Afines de Córdoba (Soelsac) fue elevado a juicio. En paralelo, la madre de la joven de 22 años, Liliana, manifestó su enojo contra la fiscal Silvana Fernández, quien decidió que su hijo, Gustavo Herrera, siga privado de la libertad como sospechoso.

Elevaron a juicio el crimen contra Gabriela Pérez

La principal hipótesis de la fiscalía es un ajuste de cuentas dentro del Soelsac, que derivó en la balacera de barrio Yapeyú. Adrián Vallejos es el segundo imputado en la causa y está acusado de haber sido cómplice.

La familia de Gabriela Pérez marcha hasta el Soelsac en reclamo de justicia. (Pedro Castillo / La Voz)

Ambos llegan a la instancia judicial bajo homicidio agravado por el uso de arma de fuego con dolo eventual y tentativa de homicidio agravado. Pero la familia de Pérez insiste en la inocencia del hermano de Gabriela.

La madre de Gabriela Pérez habló tras la elevación a juicio

“Estoy a la vez bien y mal porque a él deberían darle la libertad antes de ir a juicio porque es inocente“, insistió Liliana sobre su hijo, en diálogo con El Doce. A su vez, apuntó contra el mal accionar de la fiscal.

“Ella hizo mal todo, ¿qué quiere?, ¿tapar toda la mugre que hizo?. Yo como mamá estoy pidiendo por favor que basta”, apuntó. En paralelo, exigió la liberación de su hijo y ponderó los resultados de un estudio en el cual demostraron, según sus declaraciones, que la fisionomía de la persona colocada en la escena no coindice con la del aprehendido.

“¿Hasta cuándo nos van a hacer daño? toda mi familia está destruida. Que busque a la persona que mató a mi hija, mi nieta no tiene una vida propia. “No tuvimos luto, hasta el día de hoy no pudimos hacer el luto, me levanto y me acuesto llorando”, culminó.