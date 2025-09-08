Córdoba: habló el hermano de Gabriela Pérez a dos años del crimen sindical

El martes se cumplen dos años del asesinato de Gabriela Pérez, una joven de 24 años que falleció por un disparo en medio de un acto del Sindicato Obreros y Empleados de Empresas de Limpieza, Servicios y Afines de Córdoba (Soelsac) celebrado en el Club Yapeyú.

El suceso continúa sin una resolución judicial firme, manteniendo a dos personas bajo custodia: Gustavo Herrera, hermano de Gabriela, señalado como el autor material del proyectil, y Adrián Vallejos, supuestamente ligado a la barra brava de Talleres. Herrera está preso en Bouwer desde un mes después del fallecimiento de su hermana.

Habló el hermano de Gabriela Pérez a dos años del crimen

Desde la cárcel de Bouwer, Herrera insistió en su total falta de culpa. “Fue lo peor que me pudo haber pasado, que vengan y te digan ‘mataste a tu hermana, sos un asesino’”, relató a El Doce, asegurando que no le tomaron declaración y lo acusaron directamente. El detenido cuestionó el manejo de la causa, indicando que las pericias y la reconstrucción de los eventos no presentan evidencia para incriminarlo. “Ellos no tienen nada para acusarme. ¿Cuál es su testigo clave?. No tienen nada”, manifestó, además de criticar la justificación de su arresto por “riesgo procesal”.

La familia de Gabriela apoya la versión de Herrera. Liliana Pérez, madre de la joven, compartió el sufrimiento que atraviesan. “Desde que mi hija murió, no tenemos vida. Mi nietita sufre cada día desde que se fue su mamá, sufre bullying en la escuela”, lamentó. Gisela, otra de las hermanas, también apuntó contra la Justicia.

Las principales hipótesis del caso sugieren que el ataque pudo haber estado dirigido al secretario general del Soelsac, Sergio Fittipaldi, o bien podría ser una represalia vinculada a conflictos internos de la barra de Talleres.