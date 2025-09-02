Milagros es una joven de 25 años que tiene atrofia muscular en una de sus piernas y uno de sus brazos desde los 13. Ahora, ella necesita ayuda para arreglar su silla de ruedas y recibirse en Córdoba.

Necesita ayuda para arreglar su silla de ruedas y recibirse en Córdoba

La joven explicó que el elemento con el que se moviliza diariamente requiere refacciones para poder seguir con su vida. El cambio de sus ruedas, el agregado de ruedas antivuelco, el cambio de los rulemanes y el almohadón antiescaras, entre otros trabajos, tiene un costo aproximado de 1.500.000 pesos.

Sin estas modificaciones, el salir a la calle se convierte en todo un peligro. Pero ella se arriesga porque está a cuatro materias y el trabajo de tesis para recibirse como Licenciada en diseñadora gráfica de la Universidad Blas Pascal, donde tiene una beca completa que le permitió realizar sus estudios.

Milagros inició las gestiones con la obra social Incluir Salud, pero los tiempos de espera son extensos. “Las demoras pueden ser de hasta años y complica todo porque lo necesito lo antes posible”, dijo, en diálogo con El Doce.

Córdoba: su madre no puede ver y la ayuda a moverse en silla de ruedas

Como si fuera poco, Fani, su madre, no puede trabajar porque tiene retinitis pigmentario y desprendimiento de retina. “No puedo hacer nada de fuerza hasta que me opere, pero cada intervención en cada ojo cuesta más de 2.000.000 de pesos”, explicó al medio mencionado.

“Yo camino por ella y ella ve por mi”, expresó con la voz quebrada la madre y luchadora. Ante el escenario complejo de necesidades, abrieron una cuenta bancaria para que la solidaridad cordobesa entre en acción.

Cómo ayudar a la joven que necesita su silla de ruedas para recibirse en Córdoba

En menos de siete minutos, las mujeres recibieron más de 6.000.000 de pesos que le permiten a Mili seguir con sus estudios. Inclusive, la familia se ilusiona con poder pagar la intervención de Fani.