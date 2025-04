Murió un aclamado diseñador que revolucionó la arquitectura en Córdoba

La provincia de Córdoba está sacudida por una lamentable noticia que se confirmó en las primeras horas de este jueves 3 de abril. Un aclamado diseñador murió y hay tristeza en todo el sector.

Murió un aclamado diseñador en Córdoba

Pablo Dellatorre falleció a sus 49 años producto de un cáncer que enfrentó a lo largo de un año. El profesional era considerado un pionero en la arquitectura comercial y en el diseño.

Pablo Dellatorre, diseñador revolucionario.

Pero su distintivo era el desarrollo conceptual de emprendimientos gastronómicos en Córdoba y el país. “Siempre me interesó más perderme por callejones que visitar grandes edificios. Armo el escenario sin importar la obra, tenemos que diseñar escenarios para la buena vida”, había dicho hace tiempo, en diálogo con La Voz.

Pablo Dellatorre, el arquitecto detrás de la obra.

Quién era Pablo Dellatorre, el aclamado diseñador que murió en Córdoba

Dellatorre nació el 29 de marzo de 1976 en Olivos, provincia de Buenos Aires. Siete años después, su familia se mudó a San Luis. 13 años más tarde, viajó por Europa y descubrió a la gastronomía como el tercer integrante de sus pasiones, que eran la arquitectura y el diseño.

“La verdad, me apasiona trabajar en gastronomía tanto como me gusta comer y beber. Y todo se fue dando solo o quizás a partir de algún restaurante o varios que le gustaron a la gente, y luego me fueron llamando”, reconoció.

Cundeamor, Bar Adentro, el primer local de Rincón Nuestro, Kantine, Wollen, Tipy, Medialuna Calentitas, Manjatu Pastas, Almacén con Mesas, Pizzería Popular, Ochre y Chui, Alma de Pueblo y Pizza Z son algunos de los tantos diseños que realizó Dellatorre.