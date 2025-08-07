Mondino cuestionó a Milei por $Libra: “O no es muy inteligente o es una especie de corrupto”

La exministra de Relaciones Exteriores de Argentina, Diana Mondino, formuló duras declaraciones sobre el presidente Javier Milei en torno al controvertido caso de la criptomoneda $Libra. En una entrevista internacional, la diplomática cordobesa deslizó dos posibles motivos detrás de la conducta del mandatario, lo que generó impacto en la escena política.

Mondino cuestionó a Milei por la criptomoneda $Libra

Durante su participación en el programa “Head to Head” del medio qatarí Al Jazeera, conducido por el periodista británico Mehdi Hasan, la exfuncionaria abordó el escándalo de la criptomoneda. Hasan la interpeló sobre la presunta desaparición de 250 millones de dólares vinculados a esta operación. La excanciller, inicialmente, intentó desviar el diálogo hacia los acuerdos comerciales entre el Mercosur y la Unión Europea; sin embargo, el entrevistador insistió en la cuestión de $Libra.

Consultada sobre la publicación de un enlace relacionado con el activo digital, Mondino aseveró con claridad que el jefe de Estado “no debería haber publicado ese link”. Luego, al explicar su punto de vista sobre la motivación del economista, la exministra expuso una dicotomía tajante. Dijo que “hay dos posibilidades: o no es muy inteligente o es una especie de corrupto”.

La diplomática también expresó su esperanza de que el mandatario no fuera deshonesto, advirtiendo que, de confirmarse una irregularidad, tendría que afrontar consecuencias judiciales. Además, la exfuncionaria anticipó que sus expresiones serían un extracto ampliamente difundido en Argentina