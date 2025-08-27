“Me dijo que no iba a tener vida”: denunció 5 veces a su expareja en Córdoba

Una mujer radicó en las últimas horas su quinta denuncia contra su expareja en la ciudad de Córdoba. Según expuso, allegados del violento la interceptaron, la golpearon hasta desfigurarle la cara y le dieron un estremecedor mensaje.

“Me dijo que no iba a tener vida”: denunció cinco veces a su expareja en Córdoba

“No va a parar hasta matarme. Me dijo que no iba a tener vida, que no iba a salir adelante”, expresó con lágrimas, en diálogo con El Doce. En base a su testimonio, el padre de su hija de 10 años incumplió la restricción de acercamiento de 1.500 metros en cinco oportunidades.

A pesar de contar con tobillera electrónica, el sujeto consiguió mantener sus amenazas mediante el involucramiento de otras personas. En este sentido, el pasado 3 de agosto ocurrió un horrible episodio en barrio Alberdi.

Allegados de su expareja le dieron una brutal golpiza en Córdoba

“Me dijeron: ‘viste que (expareja) dijo que te íbamos a encontrar y te vamos a matar’”, rememoró la madre que fue golpeada por tres personas que le dejaron politraumatismos, le desfiguraron el rostro, le fisuraron la nariz y le hicieron perder parcialmente la visión del ojo derecho.

“Ese día pensé que me moría y que mi hija se quedaba sin mí”, reveló. Ella y su niña viven un calvario desde 2018.“ Mi hija ya no quiere dormir. Tenemos miedo, no queremos salir a la calle. Imaginate que tu hija te diga: ‘¿Algún día tendremos nuestra vida?’”, concluyó.