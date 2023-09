“Quiero ser parte de su vida”: un papá cordobés denunció que su expareja no le permite ver a sus dos hijos

Desde hace cuatro años, Carlos vive una situación complicada con su expareja, quien tiene a cargo a sus dos hijos. El hombre denunció más de 20 veces a la mujer por no cumplir con el régimen de visitas establecido desde su separación.

“Son situaciones muy difíciles de transitar para mí, pero más que nada para los nenes. Es difícil no poder ver a su padre”, sostuvo Carlos en diálogo con El Doce. Y agregó: “Ellos dicen que me aman y yo los amo a ellos. Lo único que quiero es poder ser parte de su vida y de su crianza, compartirla de forma tranquila”.

La denuncia del hombre contra su expareja

Según el papá, los peritos psicológicos indican que los menores “están en riesgo” con su madre. El documento también advierte por “circunstancias que podrían exponer a los niños a situaciones de vulnerabilidad y afectación psíquica, física y social”.

“Los psicólogos dicen que con ella están en situación de riesgo y que conmigo no. No sé qué más hacer, ni a quién acudir”, aseguró el hombre. En esa línea, aclaró que no exige la tenencia de los menores. “Yo lo que quiero es pasar tiempo con los nenes”, sostuvo.

Fernanda Alaniz, abogada de Carlos, precisó que elevaron los reclamos en los fueros de Violencia Familiar, Familia y Penal por el impedimento de contacto. “Ahora se pidió el cambio de residencia de los niños hasta tanto se resuelva esta cuestión”, afirmó.

“Él no pudo festejar su cumpleaños”

La situación que atraviesan los hermanos es muy delicada. El mayor cumplió nueve años y ese día lo pasaría con su padre. La familia de Carlos viajó desde Buenos Aires para el festejo. Sin embargo, el encuentro no ocurrió.

“Lo fuimos a buscar, teníamos una orden por parte de la Policía que decía que me los tenía que entregar y ella no quiso, no aceptó”, contó el denunciante. “Él no pudo festejar su cumpleaños”, añadió.