Un joven de 18 años fue detenido en las últimas horas por haber matado a golpes a un cachorro de puma en la provincia de Córdoba. El hecho tomó conocimiento rápidamente producto de la publicación de la agresión en las redes sociales.

Mató a golpes a un cachorro de puma y publicó el video en redes: lo detuvieron en Córdoba

El horroroso caso ocurrió en el departamento General San Martín, localidad de La Playosa. “La investigación se inició a partir de publicaciones difundidas en redes sociales, donde se observaba al detenido agrediendo al animal silvestre” confirmó la Policía en un comunicado matutino este sábado 27 de septiembre.

El suceso fatal ocurrió en el interior de la provincia de Córdoba.

La Fiscalía de Instrucción de primer turno, a cargo de Silvia Maldonado, ordenó un allanamiento en una casa. También convocó a un médico veterinario, quien constató la muerte de una especie felis concolor.

Ante este escenario, el joven fue aprehendido como supuesto infractor a la Ley Nacional 22.421 de Conservación de la Fauna Silvestre. Además, los uniformados secuestraro un elemento tipo garrote, presuntamente utilizado en el hecho.