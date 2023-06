Mateo Retegui, el goleador que no explotó en Talleres y su duelo especial este viernes

El cruce que sostendrán este viernes Talleres y Tigre promete goles, ya que estarán frente a frente dos de los cuarto artilleros de la Liga Profesional: Michael Santos y Mateo Retegui, autores de 10 goles cada uno. A fines de 2021, el propio Retegui se iba del club de barrio Jardín, después de haber amagado con ser un goleador temible.

Explotó en el segundo semestre de2022, con 23 goles en el año (19 en el segundo semestre) para ser el artillero de la Liga. Y ahora transita el mismo camino. En Tigre convirtió 33 goles en 58 partidos, mientras que en Talleres, donde llegó a préstamo de Estudiantes a mediados de 2020 y por un año y medio, hizo siete en 61 encuentros.

Mateo Retegui, el mejor jugador de Tigre y uno de los mejores jugadores de la Liga Profesional. / Gentileza. Foto: Gentileza

Su despedida de Talleres fue con gol, en el cierre del año y del ciclo de Alexander Medina como entrenador. Andrés Fassi evaluó retenerlo y el propio Retegui declaró que se sentía cómodo en la T, pero había llegado sin cargo y sin opción de compra por parte de Boca, que de todos modos no lo incluyó en su plantel para la temporada, y lo cedió a Tigre.

Diego Valoyes, Mateo Retegui y Carlos Auzqui, delanteros de Talleres, que vienen de marcar ante Rosario Central por la Liga Profesional. (Prensa Talleres)

De hecho, le dejó servido a Tigre la posibilidad de comprar la mitad de la ficha del delantero en este mes de junio, por 2.300.000 dólares. Y con altísimo valor de reventa, porque la convocatoria de Chapita a la Selección de Italia lo puso en el radar de media docena de clubes europeos. Entre ellos, el Inter (picó en punta), la Roma y el Nápoli, como así también el West Ham de Inglaterra y el Atlético Madrid del Cholo Simeone. ¿Su cotización? cercana a los 20 millones de euros.

LA RACHA DE MATEO RETEGUI, SIN GOLES CONTRA TALLERES

Mateo Retegui anotó 15 goles en los últimos partidos jugados para Tigre, cuatro dobletes y tres de penal. De sus 33 goles en total, 12 los convirtió en este 2023: 10 en la Liga, uno por Copa Sudamericana y dos para la selección de Italia (estadísticas de Ariel Saboraria @22peladoAriel).

Entre sus goles para Tigre, el delantero sumó nueve de penal, tres de cabeza, y ocho dobletes con esta camiseta. En la presente Liga Profesional, le hizo dos a Belgrano en la victoria 2-0 en el Kempes por al quinta fecha. Y a Talleres lo enfrentó, por primera vez desde que dejó el club, en la sexta fecha de la Liga 2022, con empate 1 a 1. No se anotó en el marcador.

Mateo Retegui, ex Talleres, enfrentó a la T en julio de 2022, pero no convirtió (Prensa Tigre).

EL ÚLTIMO TIGRE-TALLERES, CON MATEO RETEGUI Y EL ACTUAL ARQUERO DE INSTITUTO

Manuel Roffo, arquero que hizo su debut como titular en Instituto, atajó en aquel empate de 2022 de Talleres en su visita a Tigre, y que tuvo a Guido Herrera como figura del encuentro. Además de ser compañero de Mateo Retegui en Tigre, lo conoce desde las Divisiones Inferiores en Boca (tiene 23, un año menos que el delantero).

Manuel Roffo, arquero de Instituto y ex compañero de Retegui (Ramiro Pereyra / La Voz).

“Lo de Mateo no es casualidad, en el día a día lo veía entrenar y se cómo se esfuerza. Y cómo trabajó su físico (1,86 de estatura) para este momento como goleador entre los jugadores de los mejores equipos del país”, destacó Roffo, consultado por Vía Córdoba.

“A Tigre llegó detrás de otro gran goleador como Pablo Magnín, y por su fortaleza mental se acomodó a la situación, se ganó su lugar y está cómodo. Es uno de sus lugares en el mundo. Y además de los momentos que tienen los delanteros, también se nota esa confianza para entrar y meterla (un gol cada 126 minutos)”, añadió el arquero de Instituto.

“De chico mostraba ese potencial, por eso no me sorprende su presente y su convocatoria a la Selección de Italia. Es un premio a lo que viene haciendo. Lo llamé y lo felicité. ¿Si me contestó en italiano?, no todavía no lo habla tanto je”, completó Roffo.

LA CONVOCATORIA DE MATEO RETEGI, EXTALLERES, A LA SELECCIÓN DE ITALIA

Roberto Mancini, técnico de la Selección italiana, citó nuevamente a Mateo Retegui para disputar la semifinal de la Nations League contra España, el próximo 14 de junio. El “killer” del fútbol argentino, ya anotó goles con la casaca “azurra”, ante Inglaterra y Malta.

La celebración de Mateo Retegui tras convertir ante Inglaterra (AP)

Su presente goleador, también en Europa, hace que el Inter (finalista de la Champions League) avanzó en las tratativas con Tigre para llevarse al delantero, ante lo que sería la salida del belga Romelú Lokaku y para que sea compañero de Lautaro Martínez.