Martín Llaryora, presente en Fiac: “Hay que defender la industria automotriz”

El acto protocolar del primer Foro Internacional Automotriz Córdoba (Fiac) estuvo a cargo del gobernador Martín Llaryora y el intendente Daniel Passerini, quienes compartieron escenario con Gerardo Acosta, presidente del Clúster Automotriz y Movilidad Sostenible de Córdoba (Clauto), y Juan Tillard, gerente general de La Voz, media partner de Fiac.

“Esta es una iniciativa que marca un hito para nuestra provincia y nuestra industria. No es solo un evento, es una declaración de visión, capacidad y futuro. Tenemos el honor de ser el primer Cluster Automotriz del país, una iniciativa pionera”, afirmó Acosta.

La articulación público-privada como motor de crecimiento

Con foco en la relevancia de la articulación entre los sectores públicos y privados, el gobernador Martín Llaryora destacó la importancia de la creación de Fiac, un evento que permite “innovar, crear, entrar en contactor y pensar inversiones”.

Autoridades y organizadores en la apertura del FIAC 2025. (Ramiro Pereyra / La Voz)

“Desde el Gobierno acompañamos, pero el trabajo ha sido todo del Cluster Automotriz. Ser el primero es todo un desafío. Es ese Cluster que vincula a todos los actores”, agregó. “En Córdoba, se puede pensar distinto y trabajar juntos, y eso en Argentina no es muy fácil que ocurra. Hay que defender la industria automotriz. Sin industria, Argentina condena su futuro. Hay que tener un claro modelo de desarrollo industrial”, enfatizó.

“Cuando pisan la patria cordobesa, sepan que trabajamos en conjunto. Sabemos que tenemos que ser competitivos, pero necesitamos inversiones para que esta industria no desaparezca de la Argentina. En Córdoba, van a encontrar el lugar ideal”, cerró.

El intendente de la ciudad de Córdoba, Daniel Passerini, en la apertura del FIAC 2025. (Ramiro Pereyra / La Voz)

Por su parte, el intendente Daniel Passerini también resaltó la importancia del sector automotriz en el crecimiento de Córdoba. “Desde mediados del siglo pasado, nuestra provincia y particularmente nuestra ciudad, fue objeto de una enorme transformación, donde la industria del automotor comenzó a ser parte vital y comenzó a ser el motor de la producción y del trabajo en Córdoba“, dijo.

El gerente general de La Voz del Interior, Juan Tillard, en la apertura del FIAC 2025. (Ramiro Pereyra / La Voz)

Como parte de la organización de este primer foro, el gerente de La Voz, Juan Tillard, sostuvo: “No sorprende el histórico protagonismo que la industria automotriz tiene en la provincia. Es uno de los pilares de la economía cordobesa”.

“Este foro es un espacio oportuno y necesario donde actores del sector privado y público debaten sobre la industria y su transformación permanente”, añadió.