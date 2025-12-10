Vía Córdoba / Muerte

Luto en el cuarteto: falleció Antonio Amato, padre del “Loco” Amato

El equipo del reconocido cantante informó la dolorosa noticia.

Redacción Vía Córdoba
Redacción Vía Córdoba

10 de diciembre de 2025,

Luto en el cuarteto: falleció Antonio Amato, padre del “Loco” Amato
Falleció Antonio Amato, el padre del "Loco" Amato.

Este miércoles, se conoció el fallecimiento de Antonio Amato, padre del popular artista Cristian “Loco” Amato. La información fue difundida por el equipo de prensa del músico. Este suceso marca un momento de profundo dolor para el cantante y sus allegados.

Falleció Antonio Amato, padre del “Loco” Amato

Se supo que el padre de Cristian venía atravesando una complicada enfermedad desde hacía tiempo. “Acompañamos en el dolor a toda la familia Amato y agradecemos las muestras de cariño y apoyo”, escribió el equipo del “Loco” en las redes sociales.

Murió el papá del "Loco" Amato.
Murió el papá del "Loco" Amato.

Asimismo, solicitó al público que respeten el sufrimiento que atraviesa el grupo familiar. Subrayaron la importancia de respetar la voluntad individual de cada miembro para efectuar la despedida de manera privada. La comunidad cuartetera acompaña al artista y a su círculo íntimo tras esta pérdida.

Temas Relacionados

MÁS DE Muerte
Rumbos
VER MÁS
Vía Libre
VER MÁS
Streaming
VER MÁS
Entretenimiento
VER MÁS
Estilo
VER MÁS
Urbano
VER MÁS
Gourmet
VER MÁS