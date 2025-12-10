Luto en el cuarteto: falleció Antonio Amato, padre del “Loco” Amato

Este miércoles, se conoció el fallecimiento de Antonio Amato, padre del popular artista Cristian “Loco” Amato. La información fue difundida por el equipo de prensa del músico. Este suceso marca un momento de profundo dolor para el cantante y sus allegados.

Falleció Antonio Amato, padre del “Loco” Amato

Se supo que el padre de Cristian venía atravesando una complicada enfermedad desde hacía tiempo. “Acompañamos en el dolor a toda la familia Amato y agradecemos las muestras de cariño y apoyo”, escribió el equipo del “Loco” en las redes sociales.

Asimismo, solicitó al público que respeten el sufrimiento que atraviesa el grupo familiar. Subrayaron la importancia de respetar la voluntad individual de cada miembro para efectuar la despedida de manera privada. La comunidad cuartetera acompaña al artista y a su círculo íntimo tras esta pérdida.