Luis Juez cruzó al “Gordo Dan” y aseguró: “Karina Milei me pidió perdón”

“Me callé la boca porque no quiero ser funcional a lo que he combatido toda la vida. Hay un proceso electoral y me buscaron todos los medios”. De esta manera, Luis Juez explicóen TN porque recién habló muchas horas después de los agraviantes mensajes de Daniel Parisini, más conocido como el “Gordo Dan” en las redes sociales, porque el senador cordobés sostuvo el voto a favor de la ley para la Emergencia en Discapacidad.

“Soy amigo del Presidente y no le pedí nunca nada, no necesito pedirle nada. Para defenderlo lo hago desde la vedad. Si hay un tema que me enamoró de él fue la empatía que tuvo después de los agravios que sufrimos cuando Milagros -su hija- votó por primera vez a sus 23 años”, exclamó Juez.

“Yo no sabía nada de esto. Llegué a Córdoba y me llamó (Guillermo) Francos para pedirme disculpas y yo no sabía nada. El teléfono me explotaba por las declaraciones de este chico. Me pidió perdón en nombre del Gobierno. Yo no tomaba dimensión de lo que había pasado. Después me llamó Karina -Milei- y me dijo: ‘Mirá Luis, nosotros no pensamos esto Te pido perdón’”.

EL DESCARGO DE LUIS JUEZ

“No voy por Milei, no quiero desestabilizar ni agraviarlo u ofenderlo. Tengo una necesidad en un tema puntual porque me conmueve como padre y como político, no para romper una caja del Estado”, se defendió Luis Juez luego de la acusación del aparato tuitero de La Libertad Avanza.

“No estoy enojado. No me pongan en un lugar en el que no estoy. Mi hija no va a pedir nunca una pensión por discapacidad, pero esa es mí situación y otros padres no pueden. No me puedo callar la boca, si hablo de Milagros es para darle visibilidad a un tema invisible”, añadió.

Y puntualizó: “No quiero que nadie use el dolor que tenemos como familia. No me merezco que digan que tengo una hija extramatrimonial y que la uso para hacer política. No me ofendan, ni a mi hija. Es injusto. Quiero ayudar a este presidente y lo hago desde donde puedo. Me duele la falta de empatía, lo que están diciendo es horrible".

UN ENÉRGICO PLANTEO

“No quiero que mis enemigos usen mi dolor y el de mi familia, para lastimar a un gobierno al que quiero y defiendo. Dejen de agraviar a mi hija. Sólo le di visibilidad a un tema horrendo, esta es la realidad de los discapacitados en la Argentina”, remarcó Juez.

Finalmente, subrayó: “Mi hija no le sale un mango al Estado. Nosotros podemos sostenerla, pero hay muchas familias que no pueden y por eso levanto esta bandera. Pero no por eso Milagros se merece esto. Quiero bancar al gobierno, pero hay que ser empático con la gente. No me falten el respeto porque no lo voy a tolerar”.