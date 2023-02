Luis Artime y los refuerzos de Belgrano: “Para competir en el mercado hay que tener 7 millones de dólares en el bolsillo”

“Volvemos a jugar contra River después de tres años y nueve meses. Y venimos de empatar en el Cilindro con un Racing que será candidato al título. Eso es lo importante. Hay que creer en este Belgrano”. Un Luis Fabián Artime sanguíneo, destacó el esfuerzo para rearmar el plantel en Primera, ante las críticas sobre el mercado de pases para Liga Profesional.

“Estoy conforme con el mercado de pases de Belgrano. Falta un extremo, alguno que quede ‘colgado’. Pero en el mercado argentino no hay un revulsivo así. Y en Belgrano no tenemos un enano de 1,70 que encare a todos. Mientras tanto, hay que fabricarlo”, graficó el presidente Celeste, en la previa del partido con River en el Kempes, ante los micrófonos de Radio Sucesos.

“Para competir en serio hay que tener 7 millones de dólares en el bolsillo. Hay siete clubes por encima de nosotros, y con los demás vamos a competir. ¿Cuántos jugadores trajeron los demás? ¿Los vecinos de enfrente trajeron muchos? Veremos como termina cada uno”, desafió el Luifa.

Y remarcó: “Vamos a cuidar las arcas del club. Cualquier jugador que es distinto se va al exterior, así que hay que consolidar el grupo, ir a la guerra con amigos. Nos faltan cosas, por eso trajimos siete refuerzos. Confiamos en el equipo que nos llevó a Primera, y con el club al día sin deberle a nadie, y sin vender a nadie”.

ARTIME, ENOJADO CON LAS CRÍTICAS

La derrota en el clásico con una magra producción del equipo activó quejas y reproches en torno al plantel de Belgrano, y a los refuerzos que faltaron. “No hay que escuchar a la gilada, a los que ponen palos en la rueda. Hicimos un gran esfuerzo. Se quedó Pablo Vegetti, el ídolo. Se quedó un técnico de la casa, el Guille Farré. Hay que creer en este Belgrano”, insistió.

“Claro que me dolió perder con Talleres, como una patada en el pecho, porque con Talleres no quiero perder ni a las figuritas. Pero fuimos y empatamos en el Cilindro con un candidato como Racing. Vamos a ser competitivos y no vamos a traer por traer, a jugadores que tapen a los Zapelli, a los Nacho Tapia, a los Barrea”, aseguró el Luifa.

LA LOCALÍA Y POR UN ALBERDI GIGANTE

“Contra Tigre es medio dífícil, pero vamos a volver a Alberdi, que es nuestra casa. Queremos ampliar el Gigante para 50 mil espectadores, y en los próximos días habrá novedades, que serán como un campeonato más”, anticipó Artime, en referencia a que recién en marzo, ante Lanús, volverán a oficiar de locales en el Julio César Villagra.

Luis Fabián Artime, presidente de Belgrano, y la ampliación del Gigante de Alberdi. Foto: Twitter @RadioSuceso

Las novedades a las que aludió el Luifa tendrían que ver con los terrenos que faltan por comprar de viviendas vecinas de la calle Hualfin, y para poder realizar la ampliación del estadio. Y confirmó que el martes será anunciado el nuevo y principal sponsor de la camiseta, que sería el Banco Macro.