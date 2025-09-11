Los trabajadores de una histórica empresa de Córdoba denunciaron rebajas salariales ilegales

Luego de haber recibido el reclamo de los trabajadores, el Sindicato del Personal de Industrias Químicas y Petroquímicas (Spiqyp) denunció a la Petroquímica Río Tercero. La histórica empresa de Córdoba, que hace dos semanas despidió a más de 120 empleados, habría rebajado los salarios de forma ilegal.

Denuncian que una histórica empresa de Córdoba rebajó salarios ilegalmente

El Spiqyp, los trabajadores y la firma que abrió sus puertas en 1995 componen desde hace tiempo una mesa de negociación. Las dos primeras partes aseveraron que la entidad rebajó los sueldos entre un 10 y 20 por ciento, no abonó las horas adicionales y se retiró de la instancia de tratativas.

Continúa el conflicto en la Petroquímica Río Tercero.

El sindicato recibió una propuesta de la petroquímica, que no cumplió con sus expectativas. Reincorporar a 16 de los 124 empleados que habían sido despedidos el 18 de agosto. Ante este escenario, tomaron las instalaciones de la empresa, que fueron liberadas tras el accionar de la Justicia en la tarde del miércoles 10 de septiembre.

Liberaron la histórica empresa de Córdoba

“Gracias a la intervención de la Justicia, en la tarde de este miércoles, la planta industrial de Río Tercero ha sido desocupada de manera totalmente pacífica de las personas que permanecían en el interior de las instalaciones”, comunicó PR3.

En un candente escenario, los trabajadores de la histórica empresa de Córdoba esperan la readecuación de sus salarios y la reincorporación de buena parte de los compañeros y compañeras cesanteadas.