Leandro Requena, otra vez ante Talleres: “En Chile lo consideran uno de los mejores del fútbol argentino”

Si para Leandro Requena fue fuerte enfrentar a Talleres en el partido de ida con Cobresal por Copa Libertadores, jugar en el Kempes este martes a las 19 era algo impensado, cuando recién comenzaba su carrera en el arco Albiazul y a la vez un extenso recorrido hasta recalar en Chile, donde se afianzó.

“Es difícil de creer enfrentar a Talleres en Copa Libertadores. Me tocó hacer la vuelta larga. Anduve por Formosa, por Misiones. Si me hubieran dicho que iba a jugar Libertadores en un Kempes lleno, no lo hubiera creído. Lo voy a disfrutar”, aseguró Requena en una entrevista con Tercer Tiempo, por Radio Sucesos.

Talleres visitó a Cobresal de Chile por la tercera fecha del Grupo B de la Copa Libertadores. (Prensa Conmebol)

“No me sorprende el nivel de Talleres. Siempre dije que era candidato a pelear el primer lugar del grupo, por lo que viene demostrando hace varios años. Tiene jugadores de Selección. En Chile lo consideran un club que viene haciendo las cosas muy bien, como uno de los mejores del fútbol argentino. Está en un peldaño superior. No tengo dudas que puede darle pelea a cualquiera en los mano a mano de Libertadores”, aseguró el arquero.

Leandro Requena, arquero cordobés, y un gol para la historia en Chile. (Prensa Cobresal).

“Sabíamos lo complicado que iba a ser para nosotros jugar contra la jerarquía de los rivales del grupo. Tenemos una chance de pelear por el puestos de la Copa Sudamericana. Ojalá el martes podamos rescatar algo en el Kempes”, se ilusionó. Mirando de reojo también lo que puede ser un cálido recibimiento de la gente, que lo recuerda por sus inicios.

ELOGIOS PARA HERRERA Y EL CARIÑO DEL HINCHA DE TALLERES

En Chile la victoria de Talleres por 2-0 tuvo obstáculo la actuación de Leandro Requena. “Si Leandro no estaba en ese nivel ganábamos por una diferencia mayor”, remarcó Guido Herrera. “Sólo tengo palabras de agradecimiento con Guido. Siempre tuvo muy buenos gestos conmigo, como cuando llevé a mi hijo al predio y lo saludamos. En Calama cambiamos la camiseta. Nos representa a todos los hinchas de Talleres. Ojalá pueda volver a la Selección. Es de los mejores del fútbol argentino”, lo destacó Requena.

Talleres domina y supera a Cobresal, en Chile, por Copa Libertadores. (Fotobaires) Foto: PEDRO TAPIA/PHOTOSPORT

“Nunca tuve problemas de decir que soy de Talleres. Me crié ahí, tuve el privilegio de debutar en Primera. Jugué con mis ídolos. Ojalá el día de mañana pueda estar ligado al club y trabajar ahí, el cariño del hincha siempre lo senti”, completó el arquero.