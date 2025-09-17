Le robaron a los integrantes de un conocido programa de Córdoba: “Nadie está exento”

Los integrantes de Caminos del Interior, programa televisivo que se emite por El Doce, sufrieron un grave robo en Córdoba. Las víctimas compartieron las imágenes con una sospecha en sus redes sociales y pidieron ayuda a quienes puedan aportar cualquier información valiosa.

Le robaron a los integrantes de un conocido programa de Córdoba

Renato Braconi y Santiago Zorrilla son los productores del ciclo que transmite los fines de semana información de las fiestas, los festivales y otros encuentros a lo largo y ancho de la provincia. En el marco de una nueva producción, sufrieron el hurto.

Según relató Branconi, se produjo alrededor de las 16.30 del martes 16 de septiembre. Ambos estacionaron su camioneta y bajaron a filmar en la nueva autovía de Punilla, entre La Falda y Cosquín. Volvieron y se toparon con que se habían llevado tres bolsos, donde en uno tenían todo su equipo de trabajo y material registrado en días anteriores.

“Estábamos en un lugar hermoso, habíamos bajado 30 o 40 minutos con el dron y las cámaras, y cuando volvemos la camioneta estaba abierta. Se habían llevado tres bolsos con todo el material de trabajo”, dijo enfurecido Braconi.

Cómo ayudar a los integrantes del conocido programa de Córdoba

“Lo importante son las imágenes, porque no podemos cumplir con la gente con la que trabajamos”, explicó sobre lo urgente a recuperar. A su vez, revisaron las imágenes de los últimos minutos y lanzaron sus sospechas ante el conductor de un Renault Clio blanco con calcomanías y vidrios polarizados.

Si bien no lo acusaron directamente, lo señalaron como un posible sospechoso del robo. “Nadie está exento de que le pueda pasar en Córdoba capital o en el interior. La conclusión es que necesitamos un trabajo más en conjunto y que entre todos nos cuidemos un poquito más”, cerró. Quienes puedan aportar información al respecto, contactarse al 3516636467.