“Le decía ‘Fede, no me abandones’”: el crudo relato del DT cordobés que le salvó la vida a un futbolista

Defensores Central Córdoba y El Carmen se enfrentaban por la liga en Montecristo. A minutos de finalizar el encuentro, un jugador se desplomó en medio de la cancha. El entrenador rival corrió hacia él y le aplicó maniobras de primeros auxilios que le salvaron la vida.

Los protagonistas de la historia son Federico Gaitán, jugador de El Carmen, quien se descompensó por hipoglucemia seguida de un pre infarto; y Gerardo Agustin Bettucci, DT de Defensores, que logró estabilizar al joven. En diálogo con Vía Córdoba, el entrenador contó cómo fueron esos minutos.

“Fue un momento de tensión muy fuerte, ganabamos 2 a 1, ellos estaban haciendo un desgaste físico bastante importante porque ya se habían quedado sin cambios. En diagonal, tenía a Fede que, en un momento, veo que se desploma y cae boca abajo sin apoyar las manos”, recordó Bettucci.

Y continuó: “Nadie se había dado cuenta, el partido seguía, y yo no dudé en correr hacia Fede para hacer las primeras maniobras. Al lado, corrió Micaela, la paramédica que estaba en la cancha. Era un griterío, jugadores que lloraban, la gente que se quería acercar. Así que lo vi a mi papá y le pedí que me ayudara a ordenar el caos”.

Un joven futbolista se desplomó en pleno partido, el DT rival le practicó RCP y logró estabilizarlo. Foto: Por la Liga

MANIOBRAS QUE SALVAN VIDAS

Bettucci es director técnico desde hace muchos años y aseguró que ha realizado diferentes capacitaciones de RCP y primeros auxilios que le permitieron aplicar las maniobras correctas para ayudar al futbolista.

“Puse el cuerpo en posición lateral, con los brazos extendidos, elevamos el mentón y usé mi rodilla para que Fede pueda usarla de almohada. Me coloqué atrás de é, le apreté los hombros y le hablé al oído en un tono elevado”, comenzó explicando.

“Me acuerdo que le dije “Fede ¿me escuchas? Te habla Gerardo”, para saber cuál era el grado de conciencia. Ahí me di cuenta que había perdido el conocimiento”, detalló. Fueron entre 10 y 15 minutos de espera a la ambulancia que, según reconoce, se hicieron eternos.

“En un momento, Fede me responde muy bajo que sí me escuchaba, le pedí que me dijera su nombre y no lo hacía. Pasaron los minutos, los segundos, que para mí fueron interminables, hasta que en un momento me dice que era Fede, que yo era Gerardo”, detalló.

El entrenador precisó que también revisó la lengua del joven, sus pupilas y tomó sus pulsaciones por minuto a través de un cronómetro. “La primera vez que se las tomo, marcaba 180, un pulso elevado, y después, subió a 230. Él cada vez se ponía más pálido, en un momento intenta abrir los ojos y me dice que no podía respirar”.

SEGUNDOS CRÍTICOS QUE CASI SE COBRAN LA VIDA DE FEDE

Bettucci aseguró que hubo segundos críticos que casi lograron quebrarlo: “Cuando me dijo eso, empecé a hacer fricción para que pueda ingresarle oxígeno. Ese fue el momento más grave, los labios se le pusieron violetas y yo le decía ‘Dale Fede, no me abandones’”.

“En ese momento, no le sentí el pulso y ahí es donde empieza la hipoglucemia que es no comer básicamente. Él ya no reaccionaba entonces empecé a presionarle un poco más el pecho para que pueda entrarle aire. Fue ahí cuando expectora y hace una bocanada de aire, me agarra la mano y empieza a llorar”, rememoró el DT.

“Ahí fue cuando la gente empezó a aplaudir y a mí me temblaban las piernas. No le solté la mano nunca”, expresó. Betucci también asistió a la clínica para acompañar la evolución de Fede y fue a su casa cuando le dieron el alta.

El dt de Defensores Central Córdoba. Foto: Gerardo Betucci

EL REENCUENTRO CON FEDE Y EL MENSAJE PARA LA SOCIEDAD

“Fui a la casa, entré a la habitación y ahí se largó a llorar y me agradeció. Me dijo: ‘yo escuché tu nombre en todo momento, hasta que no lo escuché más y ahí vi a mis abuelos’. Ahí me di cuenta que estuvo al límite. Sentí que se me escapaba de las manos y yo le rogaba a Dios que lo ayudara”, dijo Betucci.

Y dejó un mensaje para la sociedad: “Si las maniobras no se realizan correctamente, Fede no se salvaba. Por eso necesitamos concientizar esto”.

“Necesitamos que los entrenadores, las familias, estén al tanto de que los jugadores coman bien, duerman lo necesario y que no consuman bebidas energizantes, que lo veo en muchas canchas; y que la Liga Cordobesa exija que todos sepamos primeros auxilios porque son segundos que se pueden salvar una vida”.